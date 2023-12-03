Какой сегодня, 3 декабря, праздник: кого чествует церковь в этот день

3 декабря по новоюлианскому календарю христиане вспоминают святого пророка Софония. В мире же отмечают Международный день людей с инвалидностью.

Святой Софония был пророком. Его считали последователем пророка Иеремии и пророчицы Олдамы. Мужчина был из знатного рода.

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За некоторое время Софония проживал в царском дворце. Там он призвал людей каяться в своих грехах и помогал царю Иосии искоренять поклонение идолам.

Известно, что Софония предусматривал разные беды и наказания, которые Господь посылал на жителей Иудеи. Также он предсказывал беды, ожидавшие жителей приграничных территорий возле Иудеи.

К сожалению, больше данных о жизненном пути и личности пророка Софонии в Ветхом Завете до наших времен не сохранилось. Однако известно, что Софоний был очень мудрым, глубоким и умным человеком.

Приметы на 3 декабря

Говорили, что в этот день темные силы находятся между людьми и вредят им. Поэтому верующие в этот день произносили молитвы против злых духов.

против злых духов. Наши предки 3 декабря внимательно следили за погодой. Если утром падал снег , это означало, что скоро следует ожидать оттепели.

, это означало, что скоро следует ожидать оттепели. Услышали пение снегурей в этот день и заметили сороку под крышей – метели уже не за горами.

Внезапно начало цвести домашнее растение – знак того, что семья может расшириться.

домашнее растение – знак того, что семья может расшириться. Если вы заметили, что на небе плывут кучевые облака – стоит ожидать непогоду.

Свой День ангелаАлександр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Татьяна.

Что нельзя делать 3 декабря

В этот день стоит воздержаться от походов в лес, так как можно потеряться.

Наши предки 3 декабря не отправлялись в дальний путь, а ждали более удачного дня.

Как и в другие дни, не ссорьтесь с близкими, не сплетничайте и не осуждайте других.

Не выходите из дома в этот день. Считается, что лучше провести его дома.

3 декабря – не самая лучшая дата для проведения свадьбы.

День в Украине и мире

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Праздник был введен Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году. В мире становится все больше людей, страдающих тяжелыми недугами или получающих серьезные травмы. Такой день установили, чтобы общество не забывало проявлять заботу и внимание к людям с особыми потребностями. Сейчас в мире есть больше миллиарда людей с инвалидностью.

3 декабря отмечают также Международный день борьбы с пестицидами. Праздник установила Международная коалиция в 1998 году. Такая дата была выбрана потому, что 3 декабря 1984 года произошел взрыв на заводе пестицидов в Индии. Выбросы смертельного газа повлекли более 200 тысяч смертей и около 500 тысяч случаев осложнений впоследствии.