29 сентября – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
29 сентября христиане чтят память Кириака Отшельника. В Украине сегодня День памяти трагедии Бабьего Яра. Что нельзя делать в этот день – дальше.
29 сентября христиане чтят память преподобного Кириака Отшельника, пишет 24 Канал. В возрасте 18 лет он избрал путь монашества.
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Кириак сначала отправился в обитель святого Евфимия, позже в Иорданский монастырь святого Герасима. После смерти игумена и переезда близкого друга-монаха в другой город, преподобный наложил на себя обет молчания. В 70 лет он ушел в пустыню. По преданию, там Кириак жил вместе со львом. Преподобный прожил до глубочайшей старости.День ангела 29 сентября отмечают Иван, Ян.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено употреблять алкоголь.
- Нельзя отказывать в помощи.
- Сегодня лучше не тратить деньги зря.
- Запрещено ссориться и ругаться.
Приметы на 29 сентября
- На улице много паутины – осень будет сухой и длинной.
- Чем теплее и сухее погода, тем позже наступит зима.
- Слышен гром – зима будет бесснежной.
- Сильный ветер – к ясной погоде.
- Гуси еще не улетели – осень еще будет теплой.
День в Украине и мире
День памяти трагедии Бабьего Яра. За 29 – 30 сентября 1941 года здесь лишили жизни около 34 тысяч человек. За два года немецкой оккупации в Бабьем Яру погибли около 100 тысяч человек – среди них и евреи, и ромы, и украинцы. Сегодня на территории заповедника традиционно состоится общая межрелигиозная молитва в память о погибших.