29 сентября – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать

29 сентября христиане чтят память Кириака Отшельника. В Украине сегодня День памяти трагедии Бабьего Яра. Что нельзя делать в этот день – дальше.

29 сентября христиане чтят память преподобного Кириака Отшельника, пишет 24 Канал. В возрасте 18 лет он избрал путь монашества.

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Кириак сначала отправился в обитель святого Евфимия, позже в Иорданский монастырь святого Герасима. После смерти игумена и переезда близкого друга-монаха в другой город, преподобный наложил на себя обет молчания. В 70 лет он ушел в пустыню. По преданию, там Кириак жил вместе со львом. Преподобный прожил до глубочайшей старости.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено употреблять алкоголь.

Нельзя отказывать в помощи.

Сегодня лучше не тратить деньги зря.

Запрещено ссориться и ругаться.

Приметы на 29 сентября

На улице много паутины – осень будет сухой и длинной.

Чем теплее и сухее погода, тем позже наступит зима.

Слышен гром – зима будет бесснежной.

Сильный ветер – к ясной погоде.

Гуси еще не улетели – осень еще будет теплой.

29 сентября отмечают Иван, Ян.

День в Украине и мире

День памяти трагедии Бабьего Яра. За 29 – 30 сентября 1941 года здесь лишили жизни около 34 тысяч человек. За два года немецкой оккупации в Бабьем Яру погибли около 100 тысяч человек – среди них и евреи, и ромы, и украинцы. Сегодня на территории заповедника традиционно состоится общая межрелигиозная молитва в память о погибших.