29 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 ноября чтят память Матфея – одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа.
Именины сегодня празднуют: Василий, Дмитрий, Матвей, Семен, Федор.
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Народные приметы на 29 ноября
– Пошел снег на Матфея – вскоре ждите метели.
– Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.
– Холодный день – зима тоже будет суровой.
– Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.
– Если человек родился на день Матфея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.
– Тучи низко идут – примета, что будет стужа.
– Чем сильнее оттепель, тем холоднее зима будет.
Что можно делать 29 ноября
- Сегодня хорошо составлять планы на будущее. Все, что вы себе задумаете – обязательно осуществится.
Что нельзя делать 29 ноября
- Не садитесь на стол – к беде.
- Не говорите с человеком, который пришел к вам домой через порог. Существует примета, что вскоре вы поссоритесь.
- На Матфея нельзя делать тяжелую работу, ругаться и сквернословить.
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