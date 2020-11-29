29 ноября чтят память Матфея – одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа.

Именины сегодня празднуют: Василий, Дмитрий, Матвей, Семен, Федор.

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Народные приметы на 29 ноября

– Пошел снег на Матфея – вскоре ждите метели.

– Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

– Холодный день – зима тоже будет суровой.

– Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.

– Если человек родился на день Матфея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.

– Тучи низко идут – примета, что будет стужа.

– Чем сильнее оттепель, тем холоднее зима будет.

Что можно делать 29 ноября

Сегодня хорошо составлять планы на будущее. Все, что вы себе задумаете – обязательно осуществится.

Что нельзя делать 29 ноября