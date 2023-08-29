29 августа в церковном календаре – праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Этот праздник имеет большое значение для православных христиан, пишет 24 Канал. Оно связано с переносом образа из Эдессы в Константинополь.

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По легенде, в Эдессе жил царь Авгара, который был болен и молился о выздоровлении. Он попросил Иисуса Христа прийти к нему, но тот не смог. Он положил полотно на свое лицо, в результате чего на нем остался его облик. Этот образ передали Авгару – король исцелился и принял христианство.

Считается, что нерукотворный образ стал первой иконой в истории. Он находился в Эдессе до 944 года, а затем был торжественно перенесен в Константинополь в храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Сейчас икона считается потерянной.

В народе этот праздник называют Ореховым, Хлебным или Третьим Спасом.

День ангела 29 августа празднуют Александр, Анна, Иван, Степан, Яков, Анна, Сабина, София, Екатерина.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя отказывать в помощи.

Сегодня запрещено бездельничать.

Лучше не ходить в этот день в лес.

Нельзя выбрасывать крошки хлеба – отдайте их птицам.

Приметы на 29 августа

Сегодня заморозок – осень будет продолжительной.

Если журавли улетят в третий Спас, то 14 октября будет морозно.

Дождь с грозой сегодня – до теплой осени.

Вода в водоемах спокойная – осень будет тихая, зима – без метелей.

День в Украине и мире

День памяти защитников Украины. Памятную дату учредил Владимир Зеленский в 2019 году. 29 августа 2014 года произошла Иловайская трагедия – украинские защитники вышли из оцепления под Иловайском, но россияне нарушили договоренности и расстреляли бойцов. Это событие считается одним из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения. Сегодня Украина и украинцы должны почтить павших воинов.

Международный день действий против ядерных испытаний. Событие начало Генассамблея ООН в 2009 году, чтобы предотвратить использование оружия массового поражения. Украине во время войны все время угрожают применением ядерного оружия со стороны России, что лишь подтверждает терроризм этой страны.