День памяти защитников Украины: как и почему 29 августа стало памятным днем

Сегодня, 29 августа, отмечают День памяти защитников Украины. Этот день служит напоминанием о тех, кто принес высшую жертву в борьбе за независимость, суверенитет и целостность территорий Украины.

В материале 24 Канала собрана главная информация об истории Дня памяти защитников. О том, как этот памятный день зародился в Украине – смотрите дальше.

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История Дня памяти защитников Украины

29 августа имеет большое историческое значение, поскольку знаменует памятный выход украинских защитников из окружения под Иловайском в 2014 году. Это событие считается одним из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения.

Операция началась в первых числах августа. Однако в ходе ожесточенных боев уже 18 августа 2014 года украинские силы, состоявшие в основном из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они успешно взяли под свой контроль часть города. Однако ситуация ухудшилась в ночь с 23 на 24 августа, тогда российские власти развернули против украинцев значительную часть своих регулярных войск. В результате этого, 24-25 августа были окружены батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Со временем ситуация для украинских войск становилась все сложнее. И уже 28 августа прошли переговоры между руководством АТО и Генштабом ВС России. Их целью было обеспечение безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации окруженных украинских военных по согласованным маршрутам. Однако российское руководство нарушило договоренности, в результате чего украинские военные были обстреляны при прохождении якобы "зеленого коридора".



Подсолнечник / Canva

Путь украинских силовиков пролег через поле подсолнуха, поэтому они стали символом этого дня.

По официальным данным, украинская армия за время боев за Иловайск потеряла 366 воинов, 429 – получили ранения разной степени тяжести, 300 – попали в плен. Здесь следует отметить, что эта ожесточенная борьба также вошла в историю под названием "Иловайский котел".

В 2019 году президент Владимир Зеленский официально объявил об установлении Дня памяти защитников, во время которого граждане чтят людей, погибших в борьбе за Украину.

Отметим, 29 августа в знак уважения и памяти по всей стране приспускают флаги на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, в это время меньше транслируют развлекательные радио- и телепрограммы, проходят тематические мероприятия, книжные и фотовыставки, кинопоказы, концерты-реквиемы. На торжественных церемониях объявляются имена военных, которые отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии с 2014 года. Кроме этого, Украина чествует павших воинов общенациональной минутой молчания.