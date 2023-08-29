День памяти защитников Украины: как и почему 29 августа стало памятным днем
Сегодня, 29 августа, отмечают День памяти защитников Украины. Этот день служит напоминанием о тех, кто принес высшую жертву в борьбе за независимость, суверенитет и целостность территорий Украины.
В материале 24 Канала собрана главная информация об истории Дня памяти защитников. О том, как этот памятный день зародился в Украине – смотрите дальше.
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История Дня памяти защитников Украины
29 августа имеет большое историческое значение, поскольку знаменует памятный выход украинских защитников из окружения под Иловайском в 2014 году. Это событие считается одним из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения.
Операция началась в первых числах августа. Однако в ходе ожесточенных боев уже 18 августа 2014 года украинские силы, состоявшие в основном из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они успешно взяли под свой контроль часть города. Однако ситуация ухудшилась в ночь с 23 на 24 августа, тогда российские власти развернули против украинцев значительную часть своих регулярных войск. В результате этого, 24-25 августа были окружены батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".
Со временем ситуация для украинских войск становилась все сложнее. И уже 28 августа прошли переговоры между руководством АТО и Генштабом ВС России. Их целью было обеспечение безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации окруженных украинских военных по согласованным маршрутам. Однако российское руководство нарушило договоренности, в результате чего украинские военные были обстреляны при прохождении якобы "зеленого коридора".
Путь украинских силовиков пролег через поле подсолнуха, поэтому они стали символом этого дня.
По официальным данным, украинская армия за время боев за Иловайск потеряла 366 воинов, 429 – получили ранения разной степени тяжести, 300 – попали в плен. Здесь следует отметить, что эта ожесточенная борьба также вошла в историю под названием "Иловайский котел".
В 2019 году президент Владимир Зеленский официально объявил об установлении Дня памяти защитников, во время которого граждане чтят людей, погибших в борьбе за Украину.
Отметим, 29 августа в знак уважения и памяти по всей стране приспускают флаги на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, в это время меньше транслируют развлекательные радио- и телепрограммы, проходят тематические мероприятия, книжные и фотовыставки, кинопоказы, концерты-реквиемы. На торжественных церемониях объявляются имена военных, которые отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии с 2014 года. Кроме этого, Украина чествует павших воинов общенациональной минутой молчания.