29 апреля – какой праздник: что в этот день предсказывает жаркая погода

29 апреля православные чтят память девяти мучеников в Кызыце. Также в этот день начинается Страстная седмица Великого поста, тоже известная как Страстная неделя, которая является последней перед Пасхой.

В этот период действуют определенные ограничения, в частности, запрещается ссориться, скандалить, праздновать свадьбу или дни рождения, заниматься легкомысленными делами. Церковное венчание и крещение на этой неделе не проводятся, проходят только торжественные богослужения и приготовления к Пасхе.

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Что известно о дне памяти девяти мучеников

В этот день чтят память целителей Руфа, Феогнида, Антипатра, Артема, Феостиха, Феодота, Магно, Филимона и Фавмасия, живших во время правления императора Диоклетиана в III веке в городе Кизик, что в Турции. Они были верными последователями христианства, однако язычники заставляли их отречься от веры во Христа. Несмотря на длительную и жестокую пытку, девять целителей остались непоколебимыми в своей вере и в конце концов погибли от рук язычников.

Как следствие, в этот день также лучше воздержитесь от того, чтобы делиться своими планами с другими. Кроме того, не рекомендуется купание в водоеме и генеральная уборка.

Народные приметы на 29 апреля

сильный ветер означает, что будет ливень;

жаркая погода может указывать на засушливое лето;

одновременно яркий рассвет предвещает теплое лето;

звездное небо– удачный урожай.

Интересно, что сны на 29 апреля считаются пророческими.