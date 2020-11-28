28 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 ноября начинается Рождественский пост, который также еще называется Филипповка. Пост продлится 40 дней и завершится на Рождество Христово – 7 января.
Именины сегодня празднуют: Варвара, Дмитрий, Матвей, Николай, Петр.
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Народные приметы на 28 ноября
– Если 28 ноября уже снег лежит – значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.
– Много снега 28 ноября – следующий год будет урожайным.
– Мощный ветер 28 ноября – неспокойная и ветреная погода продлится до Николая.
– Лошади 28 ноября ржут громко – хороший знак.
– Пасмурная, но теплая погода сулит ненастный май. Особенно, если идет еще и мокрый снег.
Что можно делать 28 ноября
- В этот день надо придерживаться строгой диеты.
Что нельзя делать 28 ноября
- С сегодняшнего дня и в течение 40 дней нельзя грешить, злословить распускать сплетни.
- Нельзя в этот день убирать вечером в доме, чтобы не встретить Рождество с нечистью.
- Не жалейте денег, иначе благополучие оставит ваш дом.
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