28 ноября начинается Рождественский пост, который также еще называется Филипповка. Пост продлится 40 дней и завершится на Рождество Христово – 7 января.

Именины сегодня празднуют: Варвара, Дмитрий, Матвей, Николай, Петр.

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Народные приметы на 28 ноября

– Если 28 ноября уже снег лежит – значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.

– Много снега 28 ноября – следующий год будет урожайным.

– Мощный ветер 28 ноября – неспокойная и ветреная погода продлится до Николая.

– Лошади 28 ноября ржут громко – хороший знак.

– Пасмурная, но теплая погода сулит ненастный май. Особенно, если идет еще и мокрый снег.

Что можно делать 28 ноября

В этот день надо придерживаться строгой диеты.

Что нельзя делать 28 ноября