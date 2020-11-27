27 ноября почитают святого апостола Филиппа, который был самым молодым учеником Иисуса. Этот день является последним перед началом великого Рождественского поста, который в народе также называют Филипповкой.

Святой апостол Филипп был глубоким знатоком Священного Писания и ветхозаветных пророчеств, ждал прихода Мессии. Филипп проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии. Филипп прославился множеством чудес. Однажды он воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анна, Георгий, Константин, Федор, Филипп.

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Народные приметы на 27 ноября

– Если на Филиппа иней на деревьях, значит в будущем году будет хороший урожай овса.

– Снежная и облачная погода 27 ноября предвещает непогоду в мае следующего года.

– Пошел дождь на Филиппа – по приметам, можно надеяться на богатый урожай пшеницы.

– Ворона каркает 27 ноября – вскоре ждите оттепели.

– Облачность или снегопад предвещают ненастный май.

– Если инея на Филипповку нет, а день в общем кажется теплым, то будет неурожай.

Что можно делать 27 ноября

Филиппов день – последнее время, когда можно есть жирную пищу. Девушкам, которые не успели выйти замуж, рекомендуется пойти в церковь и попросить Бога в следующем году найти им вторую половинку. Верят, что Филипп защищает и исцеляет верующих. Святому молятся при различных болезнях. Говорят, что он исцеляет глаза. А еще избавляет от скорби и печали. В этот день девушки собирались вместе на гадание. Предсказать будущее можно на пельменях, добавляя туда разные начинки:

перец – к неприятностям;

сахар – к романтическому свиданию;

соль – к слезам;

мята – к покою;

укроп – к ревности;

петрушка – к пустым хлопотам.

Что нельзя делать 27 ноября