27 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 ноября почитают святого апостола Филиппа, который был самым молодым учеником Иисуса. Этот день является последним перед началом великого Рождественского поста, который в народе также называют Филипповкой.
Святой апостол Филипп был глубоким знатоком Священного Писания и ветхозаветных пророчеств, ждал прихода Мессии. Филипп проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии. Филипп прославился множеством чудес. Однажды он воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анна, Георгий, Константин, Федор, Филипп.
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Народные приметы на 27 ноября
– Если на Филиппа иней на деревьях, значит в будущем году будет хороший урожай овса.
– Снежная и облачная погода 27 ноября предвещает непогоду в мае следующего года.
– Пошел дождь на Филиппа – по приметам, можно надеяться на богатый урожай пшеницы.
– Ворона каркает 27 ноября – вскоре ждите оттепели.
– Облачность или снегопад предвещают ненастный май.
– Если инея на Филипповку нет, а день в общем кажется теплым, то будет неурожай.
Что можно делать 27 ноября
- Филиппов день – последнее время, когда можно есть жирную пищу.
- Девушкам, которые не успели выйти замуж, рекомендуется пойти в церковь и попросить Бога в следующем году найти им вторую половинку.
- Верят, что Филипп защищает и исцеляет верующих. Святому молятся при различных болезнях. Говорят, что он исцеляет глаза. А еще избавляет от скорби и печали.
- В этот день девушки собирались вместе на гадание. Предсказать будущее можно на пельменях, добавляя туда разные начинки:
- перец – к неприятностям;
- сахар – к романтическому свиданию;
- соль – к слезам;
- мята – к покою;
- укроп – к ревности;
- петрушка – к пустым хлопотам.
Что нельзя делать 27 ноября
- В этот день старайтесь подальше держаться от лесов, открытых местностей и полей, где можно было встретить волков. Старожилы говорят, что именно с Филипповых дней они становятся агрессивнее и могут напасть на человека.
- Постарайтесь в этот день не работать. Ходите друг к другу в гости и развлекайтесь вдоволь, ведь это последний день для веселья и смеха.
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