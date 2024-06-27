Какой церковный праздник 27 июня: почему сегодня не стоит отправляться в далекое путешествие

27 июня в церкви чтят память преподобного Самсона странноприимца. По традиции, верующие в этот день посещают храм и в молитвах к святому просят вылечить от болезней. Считается, что он также наставляет на правильный путь.

В праздник нужно помогать друг другу и не скупиться. Если будете щедрыми, то в будущем получите гораздо больше, пишет LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Самсона странноприимца

Семья Самсона имела достаточно денег и была довольно известной. Юноша много интересовался врачебным делом и активно его изучал. Он часто помогал бедным, которые не имели возможности оплачивать лечение. Впоследствии преподобный потерял отца, а все, что ему передалось в наследство, отдал. После этого Самсон отправился жить в другой город, где также лечил людей.

Что нельзя делать

Нельзя обижать друг друга и злиться.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся, потому что придет нищета.

Не стоит далеко путешествовать, иначе притянете несчастье.

Не рекомендуется делать предложение руки и сердца.

Народные приметы

Если увидите много пчел, то ждите сухую погоду.

Дождь – к такой же погоде, пока не придет бабье лето.

Если на улице ясно, то так будет следующих несколько недель.

Что еще отмечают

На 27 июня приходится ежегодный праздник – Всемирный день рыболовства. В июле 1984 года в Италию приехали люди, которые отвечали за регулирование и развитие промышленной рыбалки. Тогда и было решено ввести такое событие.

Также сегодня празднуем Всемирный день работников промышленности. В 1905 году праздник ввел профсоюз, ответственный за права работников и социальную справедливость. Тогда он находился в Чикаго.