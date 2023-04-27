Какой праздник 27 апреля – что сегодня нельзя делать, особые традиции и приметы

27 апреля – день памяти папы Мартина Исповедника. В этот день отмечают День азбуки Морзе. Узнайте, что нельзя делать в этот день и особые приметы.

27 апреля православные христиане чтят память Папы Римского Мартина Исповедника, пишет 24 Канал. Он родился в Италии, получил образование и поступил в клир Римской церкви. Стал Папой после смерти Феодосия.

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В то время активизировались монофелиты – они распространяли ересь об Иисусе Христе. Папа Римский осудил их убеждения и обратился к Павлу – патриарху Константинопольскому, отвернувшемуся от православия.

Правитель разгневался на Мартына и сослал его на остров. Впоследствии его судили в Константинополе. Папу пытались склонить к сотрудничеству с церковью, но он не соглашался. Сначала Мартына хотели казнить, но за его мужество выслали в Херсонес, где он умер.

Что нельзя делать 27 апреля

27 апреля отмечают Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.

Считается, что в этот день из нор выходят лисы. Также сегодня считалось удачным сходить на рыбалку. Хорошая примета – увидеть птиц, вьющих гнезда. В этот день часто начинали ходить по сватам.

В этот день нельзя спорить и ругаться.

Запрещено обижать животных.

Этот день считался неуместным для крещения ребенка.

Нельзя употреблять алкоголь.

Приметы на сегодня

Если 27 апреля тепло – в первых числах мая похолодает.

Солнечный день сегодня – к удачному урожаю.

Прилетели ласточки – холодов больше не будет.

Если вороны летают – скоро будет похолодание.

День в Украине и мире

День азбуки Морзе. Этот праздник был основан в честь дня рождения Самюэля Морзе. Он создал электромагнитный телеграф, где были символы: точки и тире. Его изобретение уже не застало покойную жену, которая тяжело заболела, но помогла многим людям впоследствии и сейчас.

Всемирный день тапира. Тапир – это млекопитающее, обитающее в лесах Азии и Южной Америки. Вырубка лесов оказывает негативное влияние на их популяцию, поэтому в этот день напоминают о сохранении этого вида.