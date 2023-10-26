Какой праздник 26 октября – что лучше не делать в этот день

26 октября в церкви чествуют День памяти мученика Димитрия Мироточца. На эту дату также выпадает День тыквы.

Димитрий Солунский – христианин и мученик, жизнь которого пришлась на 3-4 века. Это сын римского чиновника из Греции (Салоники). Чем отличился Димитрий и какие приметы существуют в этот день – расскажет 24 Канал.

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Известно, что с самого детства Димитрий интересовался христианством. Впрочем, это было в период правления императора Галерия, который запрещал эту веру. Тем не менее, Солунский распространял Слово Божье для всех, кто верил в Иисуса Христа.

За христианские взгляды Димитрия арестовали, пытали и жестоко убили. Мощи мученика выделяли миро, в котором была особая целительность. Мужчину считают покровителем Солуня (современные Салоники), рыцарства и мироточцем.

Что нельзя делать сегодня

В этот день не рекомендуют убирать в доме. Считается, что таким образом можно избавиться от всего хорошего в жизни.

Запрещено брать в руки что-нибудь острое. Поговаривали, что это укоротит продолжительность жизни.

Наши предки в День Димитрия Солунского удерживались от веселья.

Нельзя много работать физически.

СвоиДмитрий, Афанасий, Марк, Василий, Антон.

Приметы на 26 октября

Если 26 октября падает снег и мороз, то весны придется ждать долго.

Когда почва примерзла, а на улице – ветрено, то снега в ближайшее время не будет.

Небо окрасилось темными оттенками – возможны осадки.

Услышали, что петух вечером закукарекал, погода будет меняться.

День в Украине и мире

26 октября в Украине и мире отмечают День тыквы. Этот праздник считается очень распространенным в США, хотя приобретает популярность и в Европе. Целью дня является распространение информации о пользе и ценности сезонного продукта для организма человека. В Украине – тыква также очень популярна и считается одним из атрибутов осени.

Также 26 октября – это День интерсекс-людей. Таким термином обозначаются особы, у которых половые признаки не могут быть четко определены как мужские или женские. Этот день был введен, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются эти люди – дискриминация, буллинг. Для этого проводятся массовые демонстрации.