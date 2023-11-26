Какой праздник 26 ноября: что нельзя делать в этот день
26 ноября церковь упоминает преподобного Алипия. Считалось, что у него есть дар творить чудеса, ведь помогал исцелиться тяжелобольным людям.
Алипий родился в Киеве где-то в 1050 году. Он писал картины, а также был ювелиром и врачом. Алипий овладел живописью у греческих специалистов, которые расписывали Печерскую церковь. Впоследствии мужчина начал работать в Киево-Печерском монастыре и стал монахом.
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Большинство времени мужчина писал иконы и посещал церковные службы. Неоднократно живописец не брал средств за свою работу, считая своей миссией восстановление старых религиозных образов. Заработанные деньги мужчина делил на 3 части: первую – использовал для приобретения рабочих материалов, вторую – отдавал бедным и третью – оставлял для себя.Сегодня, 26 ноября, празднуют именины Герман, Иван, Ян.
Приметы на 26 ноября
- Если в этот день вы услышали, как громко каркают вороны, значит, будет оттепель.
- Сильный ветер прекращается только вечером – ждите тепло.
- Если заметили иней на деревьях, то в будущем году будет хороший урожай.
- Весь день падает снег, хотя не задерживается на земле – морозов ждать не надо.
- Увидели, что зайцы бегут из леса, значит, будет холодно.
Что нельзя делать 26 ноября
- Не проявляйте жадность в этот день, чтобы не оказаться на Новый год в беде.
- 26 ноября лучше не работать на земле, потому что урожая не будет.
- Не употребляйте плохие слова, потому что Господь не сможет услышать ваши молитвы.
- Как и в другие дни, не стоит делать зло, наговаривать о ком-то, врать и осуждать.
- Лучшее воздержаться от путешествия, потому что удовольствия от него не получите.
День в Украине и мире
- 26 ноября отмечают Всемирный день информации. Праздник основала Организация Объединенных Наций в 1994 году, а идею представили участники Международного форума информатизации в 1992 году. Этот день напоминает нам о важном значении информации в современном мире.
- 26 ноября – это тоже День борьбы с ожирением, целью которого является обратить внимание на эту проблему. Ожирение проявляется в большом количестве жира в организме. Такое состояние влечет за собой проблемы со здоровьем. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с позвоночником. ВОЗ называет ожирение одной из самых распространенных причин смерти в мире.