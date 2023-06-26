26 июня – какой праздник сегодня и что нельзя делать в начало недели

26 июня в церковном календаре – день памяти святой Акилины. Интересные приметы сегодня и празднующие именины в этот день смотрите дальше.

26 июня верующие православной церкви чествуют святую Акилину. Она родилась в финикийском городе в благочестивой семье.

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С юного возраста Акилина рассказывала сверстниками о христианстве. Об этом узнал царский наместник – он пытался обратить Акилину в язычество. Девушка была упряма в своей вере, поэтому наместник рассердился и приказал истязать христианку, но все ее раны исцелялись. Поэтому Акилину казнили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя устраивать разборку.

Запрещено думать о плохом, потому что оно догонит.

Нельзя рассказывать о своих планах.

Приметы на 26 июня

Летает мошкара – в теплую погоду.

Солнечный день и многие комары – будет тепло в ближайшие дни.

Цветок желтца закрывается – ждите непогоду.

День в Украине и мире

26 июня празднуют Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Савва, Яков, Ян, Акилина, Александра, Анна, Антонина, Пелагея.

Международный день в поддержку жертв пыток. В этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток.

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения. Это давнее событие, установленное еще в 1967 году, и оно актуально до сих пор. Проинформированность о зависимости предотвращает ее в будущем.

День косметолога. Это профессиональный праздник, который сначала был актуален в США, а затем распространился в мире.