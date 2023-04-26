Какой сегодня, 26 апреля, праздник – что нельзя делать сегодня и все о дне

26 апреля – День памяти Чернобыля. Православные христиане сегодня чтят память святой Фомаиды. Узнайте больше о дне и что нельзя делать.

26 апреля в церковном календаре – день памяти святой Фомаиды Целомудрия, сообщает 24 Канал. Она родилась в христианской семье в Александрии.

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Фомаида еще с детства интересовалась Священным Писанием и хотела жить духовной жизнью. В возрасте 15 лет она вышла замуж за рыбалку.

Говорят, что свекор девушки в один момент начал соблазнять ее на грех. Она отказывалась, что разозлил свекра, который взял меч и угрожал ей смертью, если она не подчинится. Фомаида трагически погибла за то, что она была непоколебима в своих убеждениях.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не советуют совершать большие покупки – можно об этом пожалеть.

Так как в этот день чтят святую Фомаиду, считалось, что девушкам нельзя флиртовать с мужчинами, а ребятам – ни в коем случае нельзя оскорблять женщину.

Сегодня следует отказаться от построения долгосрочных планов.

26 апреля празднуют Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосия.

Приметы на 26 апреля

Если у березы много сока – лето будет дождливым.

Звездная ночь – год будет урожайным.

Пасмурный день – лето будет жарким.

Слышно пение кукушки – скоро наступит потепление.

Квакают лягушки – овес уродит обильно.



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