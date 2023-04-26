Какой сегодня, 26 апреля, праздник – что нельзя делать сегодня и все о дне
26 апреля – День памяти Чернобыля. Православные христиане сегодня чтят память святой Фомаиды. Узнайте больше о дне и что нельзя делать.
26 апреля в церковном календаре – день памяти святой Фомаиды Целомудрия, сообщает 24 Канал. Она родилась в христианской семье в Александрии.
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Фомаида еще с детства интересовалась Священным Писанием и хотела жить духовной жизнью. В возрасте 15 лет она вышла замуж за рыбалку.
Говорят, что свекор девушки в один момент начал соблазнять ее на грех. Она отказывалась, что разозлил свекра, который взял меч и угрожал ей смертью, если она не подчинится. Фомаида трагически погибла за то, что она была непоколебима в своих убеждениях.Именины 26 апреля празднуют Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосия.
Что сегодня нельзя делать
- В этот день не советуют совершать большие покупки – можно об этом пожалеть.
- Так как в этот день чтят святую Фомаиду, считалось, что девушкам нельзя флиртовать с мужчинами, а ребятам – ни в коем случае нельзя оскорблять женщину.
- Сегодня следует отказаться от построения долгосрочных планов.
Приметы на 26 апреля
- Если у березы много сока – лето будет дождливым.
- Звездная ночь – год будет урожайным.
- Пасмурный день – лето будет жарким.
- Слышно пение кукушки – скоро наступит потепление.
- Квакают лягушки – овес уродит обильно.
День Чернобыльской трагедии / Фото УП
День в Украине и мире
День Чернобыльской трагедии или День памяти Чернобыля. В этот день 1986 года произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф. По этому случаю отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
Всемирный день интеллектуальной собственности. Организация интеллектуальной собственности – это подразделение ООН, занимающееся доступной и понятной системой интеллектуальной собственности.
Международный день секретаря. Это профессиональный праздник офисных работников. Оно каждый год приходится на последнюю среду апреля.