25 февраля – какой сегодня праздник: что предвещает ясная погода в этот день
25 февраля в церкви почитается память святителя Тарасия Константинопольского. Известно, что он был писарем и советником императора Константина VII Багрянородного.
Раньше наши предки на этот праздник старались не ложиться спать днем и вечером. Ведь существовала примета, что можно заболеть лихорадкой. Интересно, что когда-то эту болезнь лечили магией, а специальные препараты не использовали, пишет LifeStyle 24.
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День памяти святителя Тарасия Константинопольского
Святой Тарасий родился в Константинополе. Именно в этом городе он получил хорошее образование. В те времена велась активная борьба против использования икон. Тогда патриархом Константинопольским был святитель Павел. Однако он решил передать управление церковью Тарасию. Последний занимал эту должность 22 года. Мужчина много помогал бедным, в частности тратил свои деньги на добрые дела. Кроме того, святитель построил монастырь на проливе Босфор, что в Турции. Впоследствии, в 806 году, его там похоронили.
Что нельзя делать
- Сегодня запрещено смотреть в окно, потому что заболеете лихорадкой.
- Нельзя лениться, стоит сделать все дела, которые запланировали.
- Лучше не ложиться спать, пока не взойдет солнце.
Народные приметы
- Если выпадет снег, то готовьтесь к поздней весне.
- Южный ветер – к хорошей погоде.
- Если услышите гром, то скоро придет похолодание.
- Ясная погода – к дождливому лету.
Что еще отмечают
Каждый год 25 февраля отмечается День инженерно-авиационной службы авиации Вооруженных Сил Украины. Указ о введении праздника 19 марта 2010 года издал тогдашний Министр обороны Украины Михаил Ежель.
Также сегодня – Национальный день орехов в шоколаде и Национальный день клем-чаудер в США. Последнее блюдо, в частности, готовится из моллюсков, картофеля, свинины и лука. Его родиной считается северо-восток Америки.