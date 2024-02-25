25 февраля – какой сегодня праздник: что предвещает ясная погода в этот день

25 февраля в церкви почитается память святителя Тарасия Константинопольского. Известно, что он был писарем и советником императора Константина VII Багрянородного.

Раньше наши предки на этот праздник старались не ложиться спать днем и вечером. Ведь существовала примета, что можно заболеть лихорадкой. Интересно, что когда-то эту болезнь лечили магией, а специальные препараты не использовали, пишет LifeStyle 24.

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День памяти святителя Тарасия Константинопольского

Святой Тарасий родился в Константинополе. Именно в этом городе он получил хорошее образование. В те времена велась активная борьба против использования икон. Тогда патриархом Константинопольским был святитель Павел. Однако он решил передать управление церковью Тарасию. Последний занимал эту должность 22 года. Мужчина много помогал бедным, в частности тратил свои деньги на добрые дела. Кроме того, святитель построил монастырь на проливе Босфор, что в Турции. Впоследствии, в 806 году, его там похоронили.

Что нельзя делать

Сегодня запрещено смотреть в окно, потому что заболеете лихорадкой.

Нельзя лениться, стоит сделать все дела, которые запланировали.

Лучше не ложиться спать, пока не взойдет солнце.

Народные приметы

Если выпадет снег, то готовьтесь к поздней весне.

Южный ветер – к хорошей погоде.

Если услышите гром, то скоро придет похолодание.

Ясная погода – к дождливому лету.

Что еще отмечают

Каждый год 25 февраля отмечается День инженерно-авиационной службы авиации Вооруженных Сил Украины. Указ о введении праздника 19 марта 2010 года издал тогдашний Министр обороны Украины Михаил Ежель.

Также сегодня – Национальный день орехов в шоколаде и Национальный день клем-чаудер в США. Последнее блюдо, в частности, готовится из моллюсков, картофеля, свинины и лука. Его родиной считается северо-восток Америки.