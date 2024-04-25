Какой праздник 25 апреля: почему сегодня не стоит сплетничать

В четверг, 25 апреля, церковь чтит память святого апостола Марка. Наши предки считали его покровителем урожая, поэтому в этот день молились, чтобы выпал дождь. Кроме того, говорят, что святой помогает укрепить брак.

В давние времена верили, что в праздник на улице гуляет нечистая сила. Люди варили крапиву, которой потом окропляли дом. Считалось, что так его можно защитить. Больше информации – в материале LifeStyle 24.

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День памяти святого апостола Марка

Святой апостол Марко проживал в Иерусалиме. Однажды он вместе с апостолом Петром поехал в Рим. Там люди попросили рассказать об Иисусе Христе. Впоследствии святой написал об этом, так и появилось Евангелие от Марка. Мужчина также много говорил о Господе в Египте. Местные язычники были против этого, поэтому как-то замучили апостола до смерти.

Что нельзя делать

Запрещено сплетничать друг о друге, потому что накличете несчастье.

Влюбленной паре не стоит рассказывать о своих планах, ведь ничего не воплотится в реальность.

Не рекомендуется спорить и конфликтовать.

Нельзя употреблять алкогольные напитки, мясные и молочные продукты, громко развлекаться, поскольку продолжается Великий пост.

Народные приметы

Ясная погода – к жаркому лету.

Звездное небо – к богатому урожаю хлеба.

Если выпадет дождь, то коровы и козы будут иметь достаточно молока.

Если услышите кукушку, то вскоре потеплеет.

Что еще отмечают

На 25 апреля приходится ежегодный праздник – Международный день ДНК. Именно в этот день, в 1953 году, в британском журнале Narute опубликовали статью, где рассказали о структуре ДНК. Впервые событие отпраздновали в Соединенных Штатах Америки, а именно в 2003 году.

Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы против малярии. Это болезнь, которая возникает в результате укуса комара. Праздник в 2007 году ввела Всемирная организация здравоохранения.