Что можно и нельзя делать 24 сентября / Фото из открытых источников

24 сентября в народном календаре почитается память святой Феодоры Александрийской. В народе есть поговорка "пришла Федора – замочи хвост", которая означает, что до конца сентября чаще будут идти дожди и на улице будет сыро.