24 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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24 сентября в народном календаре почитается память святой Феодоры Александрийской. В народе есть поговорка "пришла Федора – замочи хвост", которая означает, что до конца сентября чаще будут идти дожди и на улице будет сыро.
Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Лев, Роман, Сергей.
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Народные приметы на 24 сентября
- Посуду разбить – к мелким неприятностям и ссорам с семьей.
- Сильные всходы озимых – к хорошему урожаю следующего года.
– Пчелы летают – зима поздно наступит.
Что можно делать 24 сентября
- Чтобы брак был счастливым, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты.
- Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета.
Что нельзя делать 24 сентября
- На дороге ничего поднимать нельзя – могут навести сглаз.
- В этот день нельзя вести пустые разговоры, никого не обсуждайте и не распространяйте сплетни.
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