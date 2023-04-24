Какой праздник 24 апреля – что сегодня нельзя делать, приметы и все про этот день

24 апреля православные христиане чествуют Антипа Пергамского. В мире отмечают День водопроводчика. Что нельзя делать и больше о сегодня смотрите ниже.

24 апреля в церковном календаре – день памяти мученика Антипа Пергамского. Он является известным учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви, информирует 24 Канал.

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Антип Пергамский не хотел отказываться от веры в Иисуса Христа и поклоняться языческим идолам, из-за чего столкнулся с жестокими преследованиями. Поэтому его бросили в храм Артемиды – там он погиб мученической смертью. Тело Антипа в конце концов было тайно похоронено христианами. На этом месте построили храм, где многие искали исцеления.

празднуют Николай, Антип, Прохор, Петр, Александр, Гораций, Яков, Людмила.

В Антипов день было принято готовить и пробовать домашнее пиво.

Что нельзя делать сегодня

24 апреля издавна считалось неурожайным днем, поэтому нельзя работать на огороде.

Запрещено заниматься рукоделием: вышивать, шить, вязать.

Лучше не отправляться в путешествие.

Нельзя злословить и ругаться.

Приметы на 24 апреля

Если утром будет мороз, а днем снег – еще целый месяц будет холодно.

Зацвела ива – скоро будет потепление.

Утром 24 апреля туманно будет хороший урожай.

Красное небо – всю весну будет холодно.

На реке все еще виден лед – лето будет холодным.

День в Украине и мире

Международный день солидарности молодежи. Этот праздник начала Всемирная федерация демократической молодежи по случаю завершения конференции в Бандунге.

День водопроводчика. Сегодня профессиональный праздник празднуют водопроводчики, чья профессия важна, но порой недооценена.

Всемирная неделя иммунизации. Праздник создал ВОЗ, со временем он стал популярным в Украине. На этой неделе популяризируют иммунизацию – профилактические меры по защите от инфекционных заболеваний.