Какой праздник 23 марта: почему сегодня нельзя резать кур и гусей

В субботу, 23 марта, церковь чтит память преподобномученика Никона и его учеников. По традиции, на этот день нужно запланировать генеральную уборку, работу в саду и на огороде.

Также сейчас продолжается Пасхальный пост, который начался 18 марта. Важно придерживаться определенных правил, ведь он считается одним из самых строгих в году. Больше о том, что нельзя делать сегодня, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти преподобномученика Никона и его учеников

Никон родился в Неаполе и воспитывался в богатой семье. Его отец исповедовал язычество и прививал его сыну. Однако мать была христианкой, поэтому хотела, чтобы мальчик также признал веру в Иисуса Христа. Уже во взрослом возрасте Никон принял решение стать воином.

Однажды во время боя мужчина начал креститься и молиться. Это придало ему силы и храбрости. Вернувшись домой, преподобный принял христианство, а епископ Кизикский, по имени Феодосий, еще и постриг Никона.

Известно, что преподобный проводил проповеди, которые однажды услышали девять воинов. Они ушли вместе с Никоном и проживали на горе. Как-то мужчин рассекретили язычники. Поэтому впоследствии святого и его учеников убили.

Что нельзя делать

Запрещено резать кур и гусей, иначе привлечете беду.

Не стоит сквернословить и ссориться, потому что побеспокоите умерших.

Нельзя есть мясные и молочные продукты, ведь продолжается Великий пост.

Не рекомендуется устраивать громкие гуляния.

Лучше не стричь и не красить волосы.

Народные приметы

Жаркий день и холодная ночь – к теплой погоде.

Звездное небо – к морозному дню.

Если ударит гром, то ждите дождливое и холодное лето.

Если прилетят зяблики, то скоро придет потепление.

Что еще отмечают

На 23 марта приходится ежегодный праздник – Всемирный день метеоролога. Именно в этот день, в 1950 году, была создана Всемирная метеорологическая организация.

Также сегодня отмечается День красивого взгляда или День специалиста по работе с бровями и ресницами. Поэтому поблагодарим бьюти-мастеров за профессиональную работу, ведь их услугами сейчас пользуются миллионы девушек и женщин.