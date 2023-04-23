Какой праздник сегодня, 23 апреля – что нельзя делать, традиции и приметы в этот день

23 апреля отмечают Всемирный день книги. Христиане отмечают Томино воскресенье и чтят память 40 апостолов. Читайте ниже, что нельзя делать в этот день и празднующие именины.

23 апреля в церковном календаре – день памяти мучеников Терентия, Африкана, Зинона, Помпия, Александра, Феодора, Максима и 33 других. Они были христианами и жили в Африке, пишет 24 Канал.

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Местный император приказал преследовать и сажать в тюрьму всех православных. Кроме того, он велел издеваться над ними и требовать отречься от веры. Только 40 мучеников стерпели все страдания и остались верны.

23 апреля также празднуют Томину или Ведущее воскресенье. Сегодня следует сходить в церковь и разделить освященную проскуру. Также среди христиан принято ходить в Томино воскресенье на кладбище.

Что нельзя делать в этот день

Считалось, что в этот день нельзя брать в руки гвозди, молоток или острые предметы.

Сегодня нельзя заниматься уборкой и трудом на огороде.

Следует отказаться от рыбалки.

Запрещено злословить и плохо думать о других.

23 апреля празднуют Африкан, Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.

Приметы на 23 апреля

Выдаются серьги на ольхе – заморозков больше не будет.

Расцветает сирень – май будет тёплым.

Если сегодня пасмурный день – лето будет дождливым.

Сильный ветер – урожай будет бедным.

День в Украине и мире

Всеукраинский день психолога. Это профессиональный праздник людей, помогающих справиться с разными психологическими проблемами. Важно не стесняться похода к психологу и обращаться к специалистам в случае необходимости, ведь психологическое здоровье важно так же, как психологическое.

Всемирный день и ночь книги и авторского права. Ночь книги – праздник чтения, целью которого является вдохновить читать больше и находить время для развития. В то время как День книги создала ЮНЕСКО в 1995 году, вдохновившись легендой о святом Георгии, который обменивал цветок на книгу.

Международный день английского языка и День Шекспира. Эти праздники создали ко дню рождения британского поэта, ставшего национальным символом