Какой сегодня, 22 сентября, праздник – почему сегодня нельзя долго спать

22 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Фоки и пророка Ионы. В Украине отмечают День партизанской славы. Больше об этом дне читайте дальше.

22 сентября верующие чтят память мученика Фоки и пророка Ионы, пишет 24 Канал. Пророк Иона должен был пророчествовать среди язычников в столице Ассирийского царства, чтобы предотвратить гибель города.

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Иона сначала отказался исполнять Божью волю. Уплывая на корабле, его выбросило в море. Там Иону проглотил кит – пророк провел в чреве трое суток в молитвах. Когда кит выплюнул его на берег, Иона пошел проповедовать в Ниневию. Жители города покаялись, поэтому Бог простил их более чем на 200 лет.

Священномученик Фока Синопский жил в городе Синоп. Он славился как праведник с даром целебного прикосновения, заставлявший бесов выходить из людей. Он стал епископом, но в период гонений на христиан Фоку заставляли отказаться от веры. Епископа казнили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться.

Запрещено лениться и спать слишком долго – это проблема с деньгами.

Нельзя сегодня заниматься тяжелым физическим трудом.

Лучше не ловить и не есть рыб – в память о том, как пророк просидел в брюхе кита.

Приметы на 22 сентября

Если паутина длинная – до ясной осени, а снег придет не скоро.

Вечером стало теплее – ждите сильный ветер.

Опадает много листьев – до суровой зимы.

Если слышно гром – зима будет без осадков.

День в Украине и мире

22 сентября отмечают Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Параска.

День партизанской славы Украины. Праздник был основан в 2001 году в память о партизанах Второй мировой войны. Но с началом русского вторжения партизанское движение приобрело новое важное значение в борьбе за свободу.