Какой сегодня, 22 сентября, праздник – почему сегодня нельзя долго спать
22 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Фоки и пророка Ионы. В Украине отмечают День партизанской славы. Больше об этом дне читайте дальше.
22 сентября верующие чтят память мученика Фоки и пророка Ионы, пишет 24 Канал. Пророк Иона должен был пророчествовать среди язычников в столице Ассирийского царства, чтобы предотвратить гибель города.
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Иона сначала отказался исполнять Божью волю. Уплывая на корабле, его выбросило в море. Там Иону проглотил кит – пророк провел в чреве трое суток в молитвах. Когда кит выплюнул его на берег, Иона пошел проповедовать в Ниневию. Жители города покаялись, поэтому Бог простил их более чем на 200 лет.
Священномученик Фока Синопский жил в городе Синоп. Он славился как праведник с даром целебного прикосновения, заставлявший бесов выходить из людей. Он стал епископом, но в период гонений на христиан Фоку заставляли отказаться от веры. Епископа казнили.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя ссориться.
- Запрещено лениться и спать слишком долго – это проблема с деньгами.
- Нельзя сегодня заниматься тяжелым физическим трудом.
- Лучше не ловить и не есть рыб – в память о том, как пророк просидел в брюхе кита.
Приметы на 22 сентября
- Если паутина длинная – до ясной осени, а снег придет не скоро.
- Вечером стало теплее – ждите сильный ветер.
- Опадает много листьев – до суровой зимы.
- Если слышно гром – зима будет без осадков.
День в Украине и мире
День партизанской славы Украины. Праздник был основан в 2001 году в память о партизанах Второй мировой войны. Но с началом русского вторжения партизанское движение приобрело новое важное значение в борьбе за свободу.