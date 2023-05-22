22 мая – День летнего Николая Чудотворца: что нельзя делать сегодня

22 мая христиане чествуют святого Николая Чудотворца. Он является одним из самых уважаемых и известных святых в православии.

Память святого Николая Чудотворца чествуют дважды – 19 декабря (день смерти Николая Чудотворца) и 22 мая. Сегодня в церковном календаре чтят важное событие – перенесение мощей святого из Мира Ликийского в Бар, пишет 24 Канал. В народе этот праздник называют – летнего Николая.

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История праздника 22 мая

Святой Николай Чудотворец скончался 19 декабря 345 года. Его похоронили в соборном храме Миры Ликийской. Со временем заметили, что мощи святого выделяют миро – масло, исцеляющее болезни.

Тело святого Николая решили перевезти, когда на город напали мусульмане. По преданию, на протяжении всего пути мощей люди исцелялись: слепые прозревали, глухие начинали слышать. Именно поэтому решили дважды чествовать святого Николая, который получил статус Чудотворца.



День святого Николая / Фото "Час"

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя брать в руки и пользоваться острыми предметами.

Этот день считался неудачным для бытовой работы и труда в огороде или в саду.

Лучше сегодня не остригать волосы.

Ни в коем случае нельзя отказывать в просьбах о помощи.

В этот день лучше не употреблять алкогольные напитки.

Нельзя оскорблять животных и убивать пауков.

Считалось, что сегодня нельзя закрывать окна шторами – в этот день святой проверяет, не нужна ли в доме помощь.

Традиции и приметы

В народе праздник Николая Чудотворца прозвали "летним" из-за приближающегося теплого периода. Этот день считался удачным для поиска и сбора лекарственных трав и растений. Хозяева 22 мая выводили лошадей на первое пастбище, а перед этим старались освятить их в церкви.

Также этот день был важен для работы в саду – до 22 мая старались высадить весь картофель. Уже после пожилого Николая считалось вовремя высаживать овес, пшеницу и кукурузу.

В этот день существовали следующие приметы: