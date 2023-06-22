22 июня – какой сегодня праздник и кто празднует именины в этот день

22 июня христиане чествуют святого Кирилла. В Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны. Смотрите дальше, что нельзя делать сегодня.

22 июня в церковном календаре – день памяти святого Кирилла Александрийского, пишет 24 Канал. Кирилл родился в христианской семье. В юном возрасте он отправился в скит в Нитрийских горах.

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Кирилл провел в пустыне 6 лет, а после этого его рукоположили бы на диакона. Он много проповедовал, а после смерти Феофила стал епископом Александрийским. Святой много боролся за веру и оставил немало произведений о христианстве.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя выяснять отношения и ссориться.

Сегодня лучше не работать с растениями.

Считалось, что сегодня нельзя надевать черное.

Не стоит рассказывать о своих целях и планах.

Приметы на 22 июня

Сегодня упал дождь – будет плохой урожай.

Много звезд на небе – значит, будет и много грибов осенью.

Если солнце тусклое – ждите дождя.

Стелется туман над водой с утра – погода будет солнечная.

22 июня празднуют Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Рафаэль, Ян, Марианна, Мария, Марта, Марфа, Фекла.

День в Украине и мире

День скорби и памяти жертв войны в Украине. В этот день чествуют жертв, погибших во время боевых действий Второй мировой войны на территории страны. 22 июня началась германо-советская война, из-за которой погиб примерно каждый 5 украинец.