22 апреля – какой сегодня праздник и что запрещено делать в этот день

22 апреля православные христиане чтят память мученика Евпсихия. В мире отмечается Международный день Земли. Больше о церковном празднике сегодня и что нельзя делать – ниже.

22 апреля в церковном календаре – день памяти мученика Евпсихия, пишет 24 Канал. Он был жителем Кесарии во времена императора Юлиана Отступника.

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Евпсихий родился в состоятельной семье, активно боролся с идолопоклонниками. Однажды привел группу христиан в языческий храм, чтобы уничтожить идолов. Эти действия не остались без внимания власти, и Евпсихия было приказано схватить и подвергнуть жестоким пыткам. В то время как другие участники были либо сосланы, либо лишены имущества, Евпсихий подвергся мучениям и стал мучеником за свои убеждения.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня не советуют заниматься стиркой и купаться.

Лучше не заниматься делами в саду и огороде.

Нельзя устраивать громкие вечеринки и веселиться.

22 апреля нельзя подрезать ветки деревьев.

празднуют Вадим, Гаврило, Марфа.

Приметы на 22 апреля

Если погода все еще прохладная – лето будет засушливым.

Сегодня видны туман и иней – овощи уродят щедро.

Лето будет дождливым, если береза выделила много сока.

Одуванчики зацвели – следующие несколько дней будут теплыми.

Куры уносятся плохо – лето будет холодным.

День в Украине в мире

Международный день Матери-Земли. Этот праздник учредила Генеральная ассамблея ООН в 2010 году. Хотя история имеет гораздо длиннее корни – сначала это была Неделя Земли, в США еще праздновали День деревьев.

В этом году к Международному дню земли украинцы и иностранцы проведут особые акции против российского экоцида, чтобы привлечь к преступлениям страны-террориста против окружающей среды.