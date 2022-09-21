21 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 сентября 2022 , 06:30
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21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В Украине отмечается День города Чернигов. Кто празднует именины этого дня и какие памятные даты 21 сентября читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

21 сентября день Ангела отмечает Мария, сообщает 24 канал. Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

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Праздник в Украине и мире

  • День города Чернигов;
  • День мира;
  • Всемирный день благодарения;
  • День минигольфа.

Праздник в церковном календаре

21 сентября христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Этот религиозный праздник установлен в честь Богородицы Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Родители Девы Марии – Иоаким и Анна, были благочестивым супругом, но за 50 лет брака так и не могли иметь детей. Иудеи считали бесплодие Божьей карой человеку его грехами, и насмешились над ними. Однажды на священник в Иерусалимском храме даже отказался принять у Иоакима жертву, публично назвав его грешником.

Мужчина огорчился этим и ушел в пустыню. Там ему явился ангел, предсказавший, что он скоро станет отцом. Анна тоже видела ангела и получила радостное известие. У супругов родилась девочка, которую назвали Марией.

В народе Рождество Пресвятой Богородицы называли второй Пречистой. Первая Пречистая – это Успение Богородицы, отмечаемое 28 августа. Есть еще третья Пречистая – Введение во храм Пресвятой Девы, которое отмечается 4 декабря.

Приметы 21 сентября

  • Теплый день – осень будет длинной и сухой.
  • Если утром пошел дождь, то он будет лить еще 40 дней, а зима покажется холодной.
  • Ночное небо звездное – к холодам.
  • Туман по утрам – к переменной погоде.
  • Птицы низко летают – к похолоданию, высоко – к потеплению.
  • Трава покрылась инеем – ждите непогоду.
  • Деревья почти без листьев – до ранней зимы.
  • На деревьях много паутины – еще будет тепло.

Что нельзя делать 21 сентября

  • На Рождество Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, оскорблять друг друга и совершать плохие поступки.
  • Физически работать не стоит.
  • Нельзя употреблять алкоголь и есть мясные блюда.
Автор: Квітослава Туз