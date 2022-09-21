21 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В Украине отмечается День города Чернигов. Кто празднует именины этого дня и какие памятные даты 21 сентября читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
21 сентября день Ангела отмечает Мария, сообщает 24 канал. Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Праздник в Украине и мире
- День города Чернигов;
- День мира;
- Всемирный день благодарения;
- День минигольфа.
Праздник в церковном календаре
21 сентября христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Этот религиозный праздник установлен в честь Богородицы Девы Марии, матери Иисуса Христа.
Родители Девы Марии – Иоаким и Анна, были благочестивым супругом, но за 50 лет брака так и не могли иметь детей. Иудеи считали бесплодие Божьей карой человеку его грехами, и насмешились над ними. Однажды на священник в Иерусалимском храме даже отказался принять у Иоакима жертву, публично назвав его грешником.
Мужчина огорчился этим и ушел в пустыню. Там ему явился ангел, предсказавший, что он скоро станет отцом. Анна тоже видела ангела и получила радостное известие. У супругов родилась девочка, которую назвали Марией.
В народе Рождество Пресвятой Богородицы называли второй Пречистой. Первая Пречистая – это Успение Богородицы, отмечаемое 28 августа. Есть еще третья Пречистая – Введение во храм Пресвятой Девы, которое отмечается 4 декабря.
Приметы 21 сентября
- Теплый день – осень будет длинной и сухой.
- Если утром пошел дождь, то он будет лить еще 40 дней, а зима покажется холодной.
- Ночное небо звездное – к холодам.
- Туман по утрам – к переменной погоде.
- Птицы низко летают – к похолоданию, высоко – к потеплению.
- Трава покрылась инеем – ждите непогоду.
- Деревья почти без листьев – до ранней зимы.
- На деревьях много паутины – еще будет тепло.
Что нельзя делать 21 сентября
- На Рождество Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, оскорблять друг друга и совершать плохие поступки.
- Физически работать не стоит.
- Нельзя употреблять алкоголь и есть мясные блюда.