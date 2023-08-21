Какой сегодня, 21 августа, праздник – что нельзя делать в этот день

21 августа верующие чтят память епископа Мирона Критского. В мире отмечают Международный день памяти и поминовение жертв терроризма. Больше об этом дне читайте дальше.

21 августа в церковном календаре вспоминают святого Мирона, пишет 24 Канал. Он родился в III веке на острове Крит в скромной семье. С детства он привык к труду на земле, занимался сельским хозяйством. Отличился тем, что всегда был готов протянуть руку помощи другим.

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Однажды произошел случай, когда воры проникли в дом Мирона и начали воровать зерно. Вместо осуждения Мирон помог ворам поднять тяжелые мешки зерна. Эта ситуация засмущала преступников, и они вернули каждое зернышко обратно. Мирон стал священником, продолжая поддерживать людей.

Впоследствии Мирона повысили до епископского чина. Его помнят за многочисленные чудеса, такие как походка по воде, остановка наводнения с помощью жезла и другие. Мирон известен также как чудотворец.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя обижаться на близких.

Лучше не делать планы на будущее сегодня.

Сегодня нельзя приступать к домашней работе.

Считалось, что сегодня нельзя мыть полы.

Приметы на 21 августа

Какая погода на Мирона – таким будет январь.

Краснеют листья на рябине – будет морозной зима.

Если сегодня хорошая погода – осень будет теплой.

Много ягод – до холодной зимы.

День в Украине и мире

21 августа празднуют Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор, Оксана, Виктория, Анастасия.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Эта дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года. Этот день призван почтить память всех погибших в результате терактов в Европе и во всем мире. В Украине чтят память всех, кто стал жертвой российской агрессии.