Новый год 2023: кто главный покровитель и как его правильно встретить

По восточному гороскопу, 2023 пройдет под покровом Черного Водяного Кролика. По зодиакальному кругу этот покровитель считается самым счастливым. Как правильно встретить новый 2023 год – читайте в материале.

2023 год считается годом Черного Кролика, впрочем, часто можно заметить в сети, что этот год пройдет также под покровом Кота, пишет 24 канал. Дело в том, что в китайском языке эти оба животных обозначаются одним и тем же иероглифом. И все же основным хозяином считается Кролик.

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Последний год Черного Водяного Кролика праздновали в 1963 году, а в следующий раз его будут праздновать в 2082 году – через 60 лет. Астрологи отмечают, что год Кролика подарит всем покой и гармонию. В этом году празднование Нового года выпадает в ночь с субботы (31 декабря) на воскресенье (1 января).

Каким будет год Черного Водяного Кролика

Кролик является символом долголетия и скорости. Год Кролика всегда наполнен непредсказуемыми событиями и головокружительными поворотами. Кролик – водяной знак, а эта стихия всегда изменчива, поэтому многим будет трудно приспособиться к главному хозяину года.

В 2023 году успех ждет тех представителей знаков зодиака, которые будут инициативными и захотят сделать максимум. Кто больше будет стараться и прилагать много усилий, тем и будет помогать Кролику. Плыть по течению – самый плохой вариант в 2023 году. Астрологи говорят, что в неопределенности может пройти весь год, поэтому нужно брать все в свои годы и планировать жизнь своей мечты. Не стоит ничего бояться, уходите в свой страх и получите больше, чем ожидаете.

Будьте честны в новом году с другими и с самими собой, легкими на подъем, относитесь проще ко всем ситуациям и не забывайте об искренности. Кролик ценит доброту и душевность человека.

Кролик – семейное животное, поэтому в 2023 году нужно уделять должное внимание своим родным. Пары, которые поженятся в год Кролика, имеют все шансы сохранить брак на долгие годы. 2023 год удачен для разрешения жилищных вопросов и приобретения недвижимости.



Кролик – покровитель 2023 года

Когда наступит год Черного Водяного Кролика

На Востоке Новый год наступает во второй месяц после зимнего солнцестояния. Но постоянной даты нет из-за цикличности месячных месяцев. Черный Водяной Кролик вступит в свои права 22 января 2023 и будет хозяином вплоть до 9 февраля 2024 года.

В чем встречать год Черного Водяного Кролика

Встречать год Кролика можно в разных цветах. Обратите внимание на красный цвет страсти, розовый цвет гармонии, фиолетовый цвет умиротворения, голубой цвет свободы и легкости. Любимые цвета кролика – морковный, зеленый и оранжевый.

Покровитель года – Черный Кролик, так что можете примерить на себе вещь черного цвета, впрочем, не обязательно одеваться в этот мрачный цвет с ног до головы. Ваша одежда должна быть легкой и не сковывать ваши движения. Ткани выбирайте мягкие и приятные на ощупь

Астрологи советуют отказаться от флуорисцентных оттенков, лимонного цвета и охры. Эти цвета доставят вам неприятности и не подарят хорошего настроения.

Кролик – домашнее животное, поэтому лучше всего встретить Новый год в кругу родителей или близких вам людей. Особенно в такое сложное для Украины время, где каждая проведенная минута с родными – самая лучшая. Это животное ценит домашний уют, поэтому именно с родными вам будет комфортнее всего и Новый 2023 год пройдет удачно.



Стильные образы на празднование Нового года / Фото с Instagram

Что приготовить на стол в год Черного Водяного Кролика

На новогоднем столе ни в коем случае не должно быть блюд из крольчатины. Замените мясо рыбой или птицей. Поставьте на стол курицу, утку или индейку, а также любую рыбу. Не забывайте о морепродуктах (кальмары, осьминоги, устрицы, креветки). Это травоядное животное оценит зелень, овощи и фрукты.

Украшайте стол скатертью с кроликами, фигурками зайчиков, композицией из натуральной елки и шишек.



Праздничный стол на Новый год 2023