20 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 ноября в народном календаре чтят память святого Федота – одного из мучеников, пострадавших за веру во Христа. Также в этот день чествуют икону "Взыграние". На иконе изображена Мария с маленьким Иисусом. Говорят, что этот образ воплощает полноту материнства.
В этот день к иконе обращаются беременные женщины и молодые мамы. Верят, что она помогает облегчить роды. Также святыня способствует вскармливанию и правильному воспитанию ребенка.
Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Икона Божией Матери "Взыграние" считается одной из необычайных и уникальных. На ней младенец Иисус изображается в движении, а не статично, как во всех образах. Икона является копией аналогичного византийского образа и считается чудотворной. Ей часто молятся женщины, которые не могут зачать ребенка. Можно приходить к образу парой, чтобы молиться вместе с мужем.
Именины сегодня празднуют: Алексей, Богдан, Евгений, Елизавета, Федор.
Народные приметы на 20 ноября
– Гололед на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.
– Обильные снегопады 20 ноября – весной будет сильное наводнение.
– Снег 20 ноября ложится на влажную землю – рожь хорошо уродится.
– Все то, о чем в этот день думает беременная, по приметам, переносится на ребенка.
– Галки 20 ноября кричат беспокойно – на следующий день стоит ожидать снегопад.
Что можно делать 20 ноября
- Если женщина беременна, то в этот день ей стоит быть особенно доброжелательной, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.
- Женщинам, которые ждут появления ребенка, надо просить у Божьей Матери легкого появления ребенка.
Что нельзя делать 20 ноября
- В этот день нельзя плести и вышивать.
- Беременной женщине в этот день нельзя перекусывать на ходу, поскольку ребенок может быть беспокойным.
- Женщине, которая ждет рождения младенца, не стоит лениться и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и лениться, ребенок будет таким же ленивым.
Поделиться новостью