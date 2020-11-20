20 ноября в народном календаре чтят память святого Федота – одного из мучеников, пострадавших за веру во Христа. Также в этот день чествуют икону "Взыграние". На иконе изображена Мария с маленьким Иисусом. Говорят, что этот образ воплощает полноту материнства.

В этот день к иконе обращаются беременные женщины и молодые мамы. Верят, что она помогает облегчить роды. Также святыня способствует вскармливанию и правильному воспитанию ребенка.

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Икона Божией Матери "Взыграние" считается одной из необычайных и уникальных. На ней младенец Иисус изображается в движении, а не статично, как во всех образах. Икона является копией аналогичного византийского образа и считается чудотворной. Ей часто молятся женщины, которые не могут зачать ребенка. Можно приходить к образу парой, чтобы молиться вместе с мужем.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Богдан, Евгений, Елизавета, Федор.

Народные приметы на 20 ноября

– Гололед на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.

– Обильные снегопады 20 ноября – весной будет сильное наводнение.

– Снег 20 ноября ложится на влажную землю – рожь хорошо уродится.

– Все то, о чем в этот день думает беременная, по приметам, переносится на ребенка.

– Галки 20 ноября кричат беспокойно – на следующий день стоит ожидать снегопад.

Что можно делать 20 ноября

Если женщина беременна, то в этот день ей стоит быть особенно доброжелательной, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым. Женщинам, которые ждут появления ребенка, надо просить у Божьей Матери легкого появления ребенка.

Что нельзя делать 20 ноября