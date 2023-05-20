Какой сегодня, 20 мая, праздник и что нельзя делать сегодня – интересные приметы
20 мая христиане чтят память мученика Акакия. В Украине отмечают День науки и День банковского работника. Смотрите ниже, что нельзя делать сегодня и приметы на этот день.
20 мая в церковном календаре – день памяти мученика Акакия Сотника, пишет 24 Канал. Он жил в Каппадокии, во времена императора Максимилиана.
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В то время было принято исповедовать язычество и приносить жертвы богам. Акакий отказывался это делать, со временем о его вере узнала власть. Сотника бросили в темницу и пытали, но он, несмотря ни на что, оставался в живых. Поэтому император решил казнить Акакия. Его мощи похоронили в Константинопольском храме, а затем перевезли в Италию.День ангела 20 мая празднуют Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено гадать – все может обернуться другой стороной.
- Лучше не пользоваться острыми предметами.
- Нельзя сегодня брать в руки вышивку, вязание или заниматься рукоделием.
- Желательно не начинать в этот день новые дела, но можно планировать будущее.
Приметы на 20 мая
- Ползает много муравьев – скоро будет жарко.
- Ласточки летают низко – будет дождь; высоко – к теплой и ясной погоде.
- Сегодня упал дождь – теплым будет сентябрь.
- С утра гудят пчелы – ждите дождя.
День в Украине и мире
День банковских работников в Украине. Сегодня профессиональный праздник отмечают банковские работники. Событие ввел Леонид Кучма, чтобы отметить важность банковского дела в развитии экономики.
День переводчика жестовой речи. Сурдопереводчики делают важное дело, ведь благодаря им люди без слуха могут воспринимать информацию, новости и многое другое.
День науки. В этот день профессиональный праздник для научных работников в Украине, делающих вклад в развитие страны.