Какой сегодня, 20 мая, праздник и что нельзя делать сегодня – интересные приметы

20 мая христиане чтят память мученика Акакия. В Украине отмечают День науки и День банковского работника. Смотрите ниже, что нельзя делать сегодня и приметы на этот день.

20 мая в церковном календаре – день памяти мученика Акакия Сотника, пишет 24 Канал. Он жил в Каппадокии, во времена императора Максимилиана.

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В то время было принято исповедовать язычество и приносить жертвы богам. Акакий отказывался это делать, со временем о его вере узнала власть. Сотника бросили в темницу и пытали, но он, несмотря ни на что, оставался в живых. Поэтому император решил казнить Акакия. Его мощи похоронили в Константинопольском храме, а затем перевезли в Италию.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено гадать – все может обернуться другой стороной.

Лучше не пользоваться острыми предметами.

Нельзя сегодня брать в руки вышивку, вязание или заниматься рукоделием.

Желательно не начинать в этот день новые дела, но можно планировать будущее.

20 мая празднуют Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

Приметы на 20 мая

Ползает много муравьев – скоро будет жарко.

Ласточки летают низко – будет дождь; высоко – к теплой и ясной погоде.

Сегодня упал дождь – теплым будет сентябрь.

С утра гудят пчелы – ждите дождя.

День в Украине и мире

День банковских работников в Украине. Сегодня профессиональный праздник отмечают банковские работники. Событие ввел Леонид Кучма, чтобы отметить важность банковского дела в развитии экономики.

День переводчика жестовой речи. Сурдопереводчики делают важное дело, ведь благодаря им люди без слуха могут воспринимать информацию, новости и многое другое.

День науки. В этот день профессиональный праздник для научных работников в Украине, делающих вклад в развитие страны.