Какой сегодня, 20 апреля, праздник – что нельзя делать в этот день, традиции и приметы

20 апреля христиане чтят память преподобного Георгия. В мире – День благодарности волонтерам. Больше о запретах в этот день, традициях и приметах смотрите ниже.

20 апреля – день памяти преподобного Георгия, пишет 24 Канал. Он с детства был заинтересован в монашеской жизни, поэтому избрал именно такой образ жизни и практиковал смиренномудрие.

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Жизнь Георгия складывалась по-разному: сначала его гонили иконоборцы, но впоследствии он стал митрополитом на архиерейскую кафедру. Георгий отличался милосердием, мог исцелять и совершать чудеса, изгонял злых духов. Но в последние годы жизни его выгнали в Херсонес, где он доживал век.

Что нельзя делать сегодня

празднуют Георгий, Даниил, Юрий, Петр, Леон, Прокоп, Акулина.

Этот день считался неудачным для поездок или поездок. 20 апреля обычно проводили дома, потому что на Килины хорошо поднималось тесто. Поэтому хозяйки пекли хлеб и булки.

Нельзя сегодня ссориться, употреблять плохие слова и сердиться.

В этот день лучше не брать деньги взаймы.

Считалось, что сегодня нельзя выглядывать из окна, чтобы не навлечь беду.

Нельзя устраивать громкие гуляния и употреблять алкоголь.

Приметы на 20 апреля

Если на небе много звезд будет хороший урожай грибов и ягод.

В этот день яркое солнце, но заморозки – хорошо уродит гречка.

Дождь на Ковер – калина уродит вкусной.

Красное небо во время восхода – до холодов.

Днем будет идти дождь.

День в Украине и мире

День благодарности волонтерам. Волонтерское движение основали во Франции после Первой мировой войны с целью восстановления разрушенных ферм. С начала войны на Донбассе и полномасштабного вторжения волонтерство приобрело новые формы и продемонстрировало мощь и силу.

День китайского языка. Праздник учредил ООН в 2010 году, чтобы установить китайский язык наравне с другими и показать языковое разнообразие. Китайский – один из самых древних языков в мире.