Какой праздник 2 сентября – что нельзя делать и интересные приметы на сегодня

2 сентября верующие чтят память мученика Маманта и преподобных Антония и Феодосия Печерских. В Украине отмечают День нотариата. Больше об этом дне читайте ниже.

2 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Маманта, пишет 24 Канал. Его воспитывала вдова, потому что родителей арестовали из-за христианской веры. Несмотря на это, Мамант вырос в вере в Бога, проповедовал и обратил многих. Его пытались заставить отречься от веры, но он оставался при своем мнении.

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Также 2 сентября христиане чтят память Антония и Феодосия Печерских. Они являются основателями монашества в Киевской Руси. Считается, что братья заложили фундамент духовной жизни наших предков, ведь именно Киево-Печерская лавра стала образцом других монастырей и имела большое значение для развития православия по всей Руси.

Что нельзя делать сегодня

В этот день лучше не начинать новые дела.

Ни в коем случае нельзя плохо относиться к животным.

Сегодня запрещено злословить и ругаться.

В этот день лучше не начинать новые дела.

2 сентября празднуют Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иоанн, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, Феодор, Федосий, Феодот, Филипп, Юлиан.

Приметы на 2 сентября

Если в этот день будет громить – осень будет затяжной.

Наши предки в этот день обещали дождь.

Ветра нет – осень будет теплой.

Облака плывут низко – к ненастью.

День в Украине и мире

День нотариата. Это профессиональный праздник, отмечаемый работниками сферы нотариальной деятельности. Его основали в 2010 году.