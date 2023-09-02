Какой праздник 2 сентября – что нельзя делать и интересные приметы на сегодня
2 сентября верующие чтят память мученика Маманта и преподобных Антония и Феодосия Печерских. В Украине отмечают День нотариата. Больше об этом дне читайте ниже.
2 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Маманта, пишет 24 Канал. Его воспитывала вдова, потому что родителей арестовали из-за христианской веры. Несмотря на это, Мамант вырос в вере в Бога, проповедовал и обратил многих. Его пытались заставить отречься от веры, но он оставался при своем мнении.
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Также 2 сентября христиане чтят память Антония и Феодосия Печерских. Они являются основателями монашества в Киевской Руси. Считается, что братья заложили фундамент духовной жизни наших предков, ведь именно Киево-Печерская лавра стала образцом других монастырей и имела большое значение для развития православия по всей Руси.Именины 2 сентября празднуют Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иоанн, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, Феодор, Федосий, Феодот, Филипп, Юлиан.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день лучше не начинать новые дела.
- Ни в коем случае нельзя плохо относиться к животным.
- Сегодня запрещено злословить и ругаться.
- В этот день лучше не начинать новые дела.
Приметы на 2 сентября
- Если в этот день будет громить – осень будет затяжной.
- Наши предки в этот день обещали дождь.
- Ветра нет – осень будет теплой.
- Облака плывут низко – к ненастью.
День в Украине и мире
День нотариата. Это профессиональный праздник, отмечаемый работниками сферы нотариальной деятельности. Его основали в 2010 году.