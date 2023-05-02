Какой сегодня, 2 мая, праздник – кто празднует именины, что нельзя делать сегодня

2 мая в церковном календаре – день памяти святого Иоанна. В мире отмечают Международный день Гарри Поттера. Смотрите больше о запретах сегодня и все об этом дне.

2 мая православные христиане чтят память святого Иоанна, сообщает 24 Канал. В молодом возрасте он решил посвятить жизнь вере.

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Иоанн отправился в лавру святого Харитона, находившуюся у Мертвого моря. Эту лавру считали одну из самых больших достопримечательностей в Палестине. Святой прожил там много лет и назвался Старопечерником.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ссориться и употреблять плохие слова.

Сегодня запрещено употреблять алкогольные напитки.

2 мая советовали не рассказывать секреты людям.

Нельзя в этот день выносить мусор из дома.

Приметы на 2 мая

Сегодня теплая погода – май будет холодным.

Утки сделали гнездо у ручья – лето будет засушливым.

Береза цветет быстрее клена – летом ожидает теплая погода.

Журавли и ласточки прилетели – больше морозов не будет.

2 мая празднуют Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.



Сегодня – Международный день Гарри Поттера / Фото Unsplash

День в Украине и мире

Всемирный день борьбы с астмой в Украине и мире. Сегодня астма – довольно распространенное заболевание, им страдают около 300 миллионов человек. Поэтому в этот день работают над информированностью людей об угрозе.

Международный день Гарри Поттера. 2 мая по всему миру фанаты выжившего мальчика проводят дни чтения любимой книги или просматривают фильмы.