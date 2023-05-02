Какой сегодня, 2 мая, праздник – кто празднует именины, что нельзя делать сегодня
2 мая в церковном календаре – день памяти святого Иоанна. В мире отмечают Международный день Гарри Поттера. Смотрите больше о запретах сегодня и все об этом дне.
2 мая православные христиане чтят память святого Иоанна, сообщает 24 Канал. В молодом возрасте он решил посвятить жизнь вере.
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Иоанн отправился в лавру святого Харитона, находившуюся у Мертвого моря. Эту лавру считали одну из самых больших достопримечательностей в Палестине. Святой прожил там много лет и назвался Старопечерником.День ангела 2 мая празднуют Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
Что сегодня нельзя делать
- В этот день нельзя ссориться и употреблять плохие слова.
- Сегодня запрещено употреблять алкогольные напитки.
- 2 мая советовали не рассказывать секреты людям.
- Нельзя в этот день выносить мусор из дома.
Приметы на 2 мая
- Сегодня теплая погода – май будет холодным.
- Утки сделали гнездо у ручья – лето будет засушливым.
- Береза цветет быстрее клена – летом ожидает теплая погода.
- Журавли и ласточки прилетели – больше морозов не будет.
Сегодня – Международный день Гарри Поттера / Фото Unsplash
День в Украине и мире
Всемирный день борьбы с астмой в Украине и мире. Сегодня астма – довольно распространенное заболевание, им страдают около 300 миллионов человек. Поэтому в этот день работают над информированностью людей об угрозе.
Международный день Гарри Поттера. 2 мая по всему миру фанаты выжившего мальчика проводят дни чтения любимой книги или просматривают фильмы.