2 февраля – какой праздник в Украине и мире: народные приметы и запреты на этот день

По новоюлианскому календарю 2 февраля отмечается большой церковный праздник – Сретение Господне. Традиционно он приходится на сороковой день после рождения Иисуса Христа.

Также сегодня люди празднуют Всемирный день укулеле и День ездовых собак. Подробнее расскажет 24 Канал.

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Сретение Господне: история праздника

В этот день верующие вспоминают, как Богородица и Иосиф отправились с Иисусом Христом в Иерусалимский храм. Они хотели поблагодарить Бога за рождение сына. Там супруги встретили праведника Симеона Богоприимца. Много лет назад Святой Дух сказал мужчине, что он умрет только тогда, когда увидит Господа. Тогда пророчество исполнилось. Также в храме состоялась встреча сына Божьего с пророчицей Анной.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься домашними делами: убирать, стирать, мыть посуду.

Лучше отложить тяжелый физический труд на другой день.

Запрещено выливать воду, которую освятили на Сретение.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Церковь запрещает гадать и проводить другие магические ритуалы.

Не стоит обижаться, злиться и сквернословить.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Народные приметы

Если сегодня на улице будет тепло, то ждите хороший урожай.

Если начнет таять снег, то весна придет поздно.

Иней на деревьях – к богатому урожаю картофеля.

Если солнце спрячется за облака, то со временем ударит сильный мороз.

Если с крыши будут свисать сосульки, то будете иметь обильный урожай кукурузы.

Снег – к дождливой весне, а солнце – к теплой.

Сильный ветер – к обильному урожаю ягод и фруктов.

Что еще отмечают

2 февраля отмечается Всемирный день укулеле. Это музыкальный инструмент, который похож на гитару. Праздник ввел Майк Линч в 2011 году. Мужчина умел играть на укулеле и учил других людей. Считается, что этот инструмент появился в Португалии.

Также сегодня люди из разных стран мира празднуют День ездовых собак. Дату выбрали не случайно. Ведь 2 февраля 1925 года в городе Ном, который расположен на Аляске, началась эпидемия дифтерии. На улице была плохая погода, поэтому транспорт не мог доставлять необходимую сыворотку. Лекарства перевозили в собачьих упряжках.