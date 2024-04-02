Какой сегодня, 2 апреля, праздник: что нельзя делать в этот день

2 апреля по новому церковному календарю христиане чтят память преподобного Тита Чудотворца. У греко-католиков и православных продолжается Великий пост, который закончится 4 мая, накануне Пасхи.

Люди молятся к Титу, чтобы он помог достичь хороших доходов в том или ином деле. Однако святой обращает внимание только на просьбы тех, кто не ссорится и не сквернословит. Больше об этом празднике расскажет LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Тита Чудотворца

Жизнь Тита Чудотворца приходится на VIII-IX века. В юном возрасте он решил уйти в Студийский монастырь, который был недалеко от Константинополя. Со временем преподобный стал пресвитером. Известно, что мужчина выступал против иконоборчества, которое процветало в то время. Умер Тит Чудотворец уже в довольно преклонном возрасте.

Что нельзя делать

Нельзя устраивать конфликты.

Запрещено употреблять алкоголь, мясные и молочные продукты, поскольку продолжается Великий пост.

Нельзя громко развлекаться.

Не стоит одалживать кому-то деньги.

Не рекомендуется отказывать нуждающимся в помощи.

Народные приметы

Если облака будут синего цвета, то ждите теплый дождь.

Ясная и хорошая погода – к обильному урожаю.

Если на реках еще держится лед, то готовьтесь к плохой рыбалке.

Если увидите стаю ворон, то вскоре похолодает.

Что еще отмечают

Ежегодно на 2 апреля приходится Всемирный день распространения знаний об аутизме. Он был инициирован Организацией Объединенных Наций 18 декабря 2007 года. Сегодня традиционно проводятся различные мероприятия, лекции и конференции, на которых рассказывают об аутизме и призывают помогать больным.

Кроме того, во вторник отмечается Международный день детской книги. В 1967 году событие основал Международный совет по книгам для юношества. Дату выбрали в честь дня рождения датского писателя и автора известных детских книг Ганса Христиана Андерсена.