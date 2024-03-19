В этот день было принято веселиться, развлекаться и шутить. А какие запреты нужно соблюдать сегодня, читайте на сайте LifeStyle 24.
Важные изменения Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года
День памяти священномучеников Хрисанфа и Дарии
Супруги Хрисанф и Дария проживали в Риме, в III веке до нашей эры. Мужчина исповедовал христианскую веру, а после замужества ее приняла и женщина. Как-то они решили, что будут жить отдельно. Тогда среди людей распространилось мнение, что Хрисанф и Дария пропагандируют безбрачие.
Однажды мужа и жену схватили, а потом начали издеваться. Впоследствии Дарию отправили в публичный дом. Существуют легенды, что ее охранял лев, которого послал Бог. Хрисанф также не хотел отрекаться от христианства. Поэтому через некоторое время отступники похоронили супругов заживо.
Что нельзя делать
- Запрещено устраивать шумные гуляния, есть мясные и молочные продукты, употреблять алкогольные напитки, поскольку продолжается Великий пост.
- Нельзя ссориться, злиться и сквернословить.
- Не стоит тяжело работать.
- Лучше не плакать и не грустить, потому что пробудете в таком состоянии весь год.
- Не рекомендуется лениться, иначе не будет денег.
- Не нужно обижаться на шутки, потому что отпугнете удачу.
Народные приметы
- Если птицы будут низко летать, то начнется дождь.
- Облачное небо – к теплой погоде.
- Если увидите звезды на рассвете, то скоро придут морозы.
- Если где-то услышите звук воды, то получите щедрый урожай.
Что еще отмечают
Каждый год на 19 марта приходится Международный день клиента. Событие ввели в Литве, в 2010 году. В этот праздник принято благодарить людей, которые пользуются различными услугами и покупают товары. Бизнесы делают скидки, акции, развлечения и розыгрыши для своих клиентов.
Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день социальной работы. Инициатором праздника в 1983 году стала Международная ассоциация школ социальной работы вместе с Международной федерацией социальных работников.