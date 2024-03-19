В этот день было принято веселиться, развлекаться и шутить. А какие запреты нужно соблюдать сегодня, читайте на сайте LifeStyle 24.

Важные изменения Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года

День памяти священномучеников Хрисанфа и Дарии

Супруги Хрисанф и Дария проживали в Риме, в III веке до нашей эры. Мужчина исповедовал христианскую веру, а после замужества ее приняла и женщина. Как-то они решили, что будут жить отдельно. Тогда среди людей распространилось мнение, что Хрисанф и Дария пропагандируют безбрачие.

Однажды мужа и жену схватили, а потом начали издеваться. Впоследствии Дарию отправили в публичный дом. Существуют легенды, что ее охранял лев, которого послал Бог. Хрисанф также не хотел отрекаться от христианства. Поэтому через некоторое время отступники похоронили супругов заживо.

Что нельзя делать

Запрещено устраивать шумные гуляния, есть мясные и молочные продукты, употреблять алкогольные напитки, поскольку продолжается Великий пост.

Нельзя ссориться, злиться и сквернословить.

Не стоит тяжело работать.

Лучше не плакать и не грустить, потому что пробудете в таком состоянии весь год.

Не рекомендуется лениться, иначе не будет денег.

Не нужно обижаться на шутки, потому что отпугнете удачу.

Народные приметы

Если птицы будут низко летать, то начнется дождь.

Облачное небо – к теплой погоде.

Если увидите звезды на рассвете, то скоро придут морозы.

Если где-то услышите звук воды, то получите щедрый урожай.

Что еще отмечают

Каждый год на 19 марта приходится Международный день клиента. Событие ввели в Литве, в 2010 году. В этот праздник принято благодарить людей, которые пользуются различными услугами и покупают товары. Бизнесы делают скидки, акции, развлечения и розыгрыши для своих клиентов.

Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день социальной работы. Инициатором праздника в 1983 году стала Международная ассоциация школ социальной работы вместе с Международной федерацией социальных работников.