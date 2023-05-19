19 мая – какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать, кто празднует именины

19 мая христиане чтят память святого Иова. В Украине отмечают День семейной медицины. Смотрите больше об этом дне и что нельзя делать сегодня.

19 мая в церковном календаре – день памяти святого Иова Многострадального. Он жил во времена Моисея, был известным благочестивым человеком и имел большую семью – 10 детей, рассказывает 24 Канал.

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Однажды Иов сильно заболел, поэтому его жене приходилось много работать. Она жаловалась мужу на страдания, но Иов отвечал, что Бог не дает человеку проблем, которые бы он не смог перенести. За его веру Бог щедро вознаградил Иова – он прожил еще 140 лет.

Наши предки называли Иова Горошником, потому что в этот день принято высаживать горох.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено ссориться с родными – особенно братьями и сестрами.

Нельзя 19 мая лениться – если будете бездельничать, придут болезни.

Считалось, что сегодня беременным нельзя прикасаться к чужим детям.

Запрещено сплетничать.

19 мая празднуют Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

Приметы на 19 мая

Роса обильная – щедро уродят огурцы.

Жара 19 мая – к засушливому лету.

Утром сильный туман – долго не будет дождей.

Если росы нет – ждите сегодня дождя.

День в Украине и мире

День семейной медицины в Украине. Это событие учредил Кабинет Министров по случаю реформирования медицинской системы.

Всемирный день семейного врача. Семейная медицина существовала много лет назад, но официально внедрена в медицинские системы многих стран мира в ХХ веке. В этот день благодарят семейных врачей за их труд в оздоровлении людей.

Международный день борьбы с гепатитом. Международный альянс по борьбе с гепатитом начал событие в 2008 году, чтобы напоминать о болезни. Это инфекционное заболевание печени, которое бывает разных видов – А, B, C, D, E.