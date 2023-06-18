19 июня – какой праздник завтра и что нельзя делать, все об этом дне

19 июня в Украине отмечают День фермера. Христиане чтят память святого Иллариона. В этот день не советовали переезжать – полный список запретов смотрите дальше.

19 июня верующие чтят память Иллариона Исповедника (Далматского). Он родился в праведной семье и с детства изучал Священное Писание, пишет 24 Канал.

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Став взрослым, Илларион принял монашество и стал служить в Далматской обители, где со временем стал игуменом. Он критиковал иконоборцев и противостоял ереси, за что его бросали в тюрьму и подвергали пыткам. За свою веру Илларион получил дар чудотворения.

Что нельзя делать в этот день

19 июня считалось неудачным для переезда на новое место.

Нельзя в этот день лениться.

Не стоит быть алчным – помогайте тем, кому это нужно.

Лучше не употреблять алкогольные напитки.

Приметы на 19 июня

Солнечно и тепло будет щедрый урожай зерна.

Сильный ветер обещает хороший урожай подсолнечника.

Опали лепестки жасмина – осень будет быстрой.

Скворцы громко поют – ждите дождя.

19 июня Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, Сюзанна, Фекла.

День в Украине и мире

День фермера в Украине. Этот праздник утвердил президент Зеленский три года назад по случаю дня, когда был введен Закон о фермерстве.

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