Праздник 19 декабря по новому церковному календарю: почему сегодня нельзя выносить мусор из дома

Сегодня, 19 декабря, по новому церковному календарю чтят память святого мученика Бонифатия. В мире отмечается Международный день помощи бедным.

Святой Бонифатий жил в Риме и служил патрицианке Аглаи. Несмотря на то, что мужчина постоянно помогал нуждающимся, любил выпить лишнего и переходить христианские границы со своей хозяйкой. Больше о жизни святого читайте на сайте 24 Канала.

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Бонифатий и Аглая пытались как-то искупить свой грех. Однажды женщина приказала мужчине поехать в Малую Азию и привезти оттуда мощи святых. Ведь узнала о том, что они помогают обрести прощение. Во время путешествия Бонифатий увидел, как истязают 20 мучеников. После этих издевательств святой решил открыто заявить о своей христианской вере.

Судья не стал терпеть такого поступка. Поэтому приказал наказать Бонифатия. Мученика жестоко избивали, втыкали под ногти иглы, вливали в рот растопленное олово, а потом бросили в чан, где была кипящая смола. Вдруг Господь послал ангела, тогда случилось настоящее чудо. Ведь вокруг появился огонь, который задел язычников, находившихся рядом с чаном. Однако Бонифатию все равно отрубили голову. Отступники увидели, как вместе с кровью течет молоко, потому решили, что это чудо, и приняли христианство.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, злословить и обижаться, ведь навлечете проблемы в следующем году.

Нельзя выносить из дома мусор и мыть пол, иначе отпугнёте успех.

Нельзя заниматься домашней работой: шить, стирать, убирать, готовить.

Не стоит давать и брать деньги взаймы.

Запрещено отказывать нуждающимся в помощи.

Народные приметы

Если утро будет теплым, то в следующем году будет богатый урожай ржи.

Если в этот день будет снег, то в следующем году получите хороший урожай хлеба.

Если на улице поднимется сильный ветер, то в следующем году будет много орехов.

Иней на деревьях также обещает обильный урожай.

Что еще отмечают

Ежегодно 19 декабря – Международный день помощи бедным. Этот праздник основала Организация Объединенных Наций 22 декабря 1992 года. Впоследствии она начала утверждать всевозможные программы, помогающие бороться с бедностью.

Также сегодня в Украине отмечают День адвокатуры. Это ежегодный профессиональный и национальный праздник. Его установил бывший президент Украины Леонид Кучма 2 декабря 2002 года. В 1992 году в этот день начал действовать закон "Об адвокатуре".