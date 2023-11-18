18 ноября в Украине и мире: главные традиции и приметы этого дня

18 ноября чтят память сразу двух мучеников: Платона Анкирского и дьякона Романа Кесарийского. Раньше их еще называли "зимоуказателями". В этот день люди определяли, какой будет зима.

Также сегодня Всемирный день предотвращения и исцеления от сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми. Подробнее расскажет 24 Канал.

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День памяти священномучеников Платона Анкирского и дьякона Романа Кесарийского

Святой Платон воспитывался в христианской семье. Поэтому в юном возрасте пошел в путешествие по городам, чтобы склонять приверженцев язычества к христианской вере. В то время власти Римской империи преследовали христиан. Мученика Платона схватили. Его уговаривали отречься от веры, но святой отказался. Поэтому после длительных пыток Платона казнили.

Святой Роман был дьяконом местного храма в Кесарии. Поэтому из-за преследований людей, исповедующих христианство, ему пришлось бежать в Антиохию. Там Роман Кесарийский продолжал служить Господу. За попытки мученика склонить язычников к христианской вере, его схватили и приговорили к смертной казни.

Мученики Платон и Роман / Фото "Новости культуры Украины"

Традиции и приметы на этот день

В этот день люди молились к мученикам Платону и Роману. Они просили об увеличении достатка. Кроме того, составляли "прогноз" на всю зиму. Считалось, что сильные ветры принесут с собой вьюги и метели. Если ворона ходит по дороге, то будет быстрое потепление. Сильных морозов ожидали, если Луна была окружена ореолом.

Что отмечают в мире

Кроме того, сегодня отмечают Всемирный день предотвращения и исцеления от сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми, который ввела Организация Объединенных Наций. В этот день привлекают внимание мировой общественности к травмам сексуального насилия над детьми.