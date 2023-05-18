Какой праздник 18 мая – что нельзя делать сегодня и интересные приметы

18 мая христиане чтят память Ирины Македонской. В Украине сегодня отмечают День вышиванки. Смотрите ниже, что нельзя делать и приметы на этот день.

18 мая в церковном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, информирует 24 Канал. Она была дочерью правителя Лициния. Он любил дочь, потому построил ей дворец и нанял мудреца, чтобы дать образование.

Смотрите также Какой сегодня, 17 мая, праздник и что нельзя делать: все об этом дне

Мудрец был христианином, потому рассказывал Ирине о его вере. Когда она выросла, получила знамение, после чего отказалась выходить замуж. Это разозлило ее отца Лициния, бывшего язычником.

Несмотря на попытки дочери убедить отца уверовать, император связал девушку и бросил ее под копыта коням. Но животные не коснулись ее, а бросились на Лицинию. Ирина молитвами исцелила папу – так он поверил в Бога. Девушка стала провидицей и проповедовала христианство. Но все равно подвергалась преследованиям.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя жаловаться на жизнь – судьба отвернется.

Считалось неудачным ходить в гости к незамужним девушкам и вдовам.

Запрещается сплетничать и распускать слухи.

Нельзя на ночь оставлять грязную посуду.

Приметы на 18 мая

В небе появилась молния – капуста щедро уродит.

Птицы перестали щебетать – будет гроза.

Облака идут с юга на север – к дождю.

Сегодня непогода и ливень – будет хороший урожай хлеба.

Гуси купаются в воде – до потепления.

День в Украине и в мире.

18 мая празднуют Адриан, Яков, Арина, Ирина.

День вышиванки в Украине. Праздник выпадает на третий четверг мая. Сегодня принято одевать вышитые рубашки, что является культурным достоянием украинцев. Считается, что первые вышитые сорочки появились во времена трипольской культуры.

День борьбы за права крымскотатарского народа и День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день важно напомнить о геноциде крымских татар и депортации киримлей.