Какой праздник 18 мая: почему сегодня не стоит начинать новое дело

18 мая христиане чтят память Феодота Анкирского. Традиционно люди в молитвах к святому просят щедрого урожая. Ведь продолжается сезон садоводства.

Сегодня, по народным приметам, одиноким девушкам обязательно нужно проводить день с кем-то, иначе они никогда не найдут себе жениха. Какие еще поверья есть на 18 мая, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти Феодота Анкирского

Жизнь святого Феодота пришлась на III век, когда правил император Диоклетиан. Мужчина исповедовал христианскую веру, в его доме даже совершались богослужения. Правитель не знал об этом всем. Однако однажды ему стало известно о семи христианках, которые помогали нуждающимся. Девушки отказались принимать язычество, поэтому их приказали убить: бросить в реку.

Когда Феодот Анкирский узнал об этом, то решил похоронить мучениц. Однако его поступок не остался незамеченным императором. Святой также не отрекся от христианства, поэтому некоторое время терпел мучения, а затем был казнен.

Что нельзя делать

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется покупать дорогие вещи.

Не стоит браться за новое дело, потому что планы потерпят крах.

Народные приметы

Если услышите, что громко каркают вороны, то ждите дождь.

Если на дубе уже распустились листья, то будет богатый урожай.

Если будет куковать кукушка, то вскоре придет потепление.

Что еще отмечают

Сегодня украинцы отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в период с 18 по 21 мая 1944 года осуществлялась депортация крымских татар. Верховная Рада Украины ввела памятный день 12 ноября 2015 года.

Также на 18 мая приходится ежегодный праздник – Международный день музеев. Его ввели на 11 генеральной конференции Международного совета музеев, которая состоялась в 1977 году. Во время события традиционно организуют тематические мероприятия.