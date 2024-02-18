Какой праздник 18 февраля: главные запреты и народные приметы на этот день

18 февраля христиане чтят память святителя Льва, папы Римского. Известно, что он родился в итальянском регионе Тоскана, а умер в Риме в 461 году до н.э.

Также сегодня отмечается Всемирный день дегустации вина и День батарейки. Больше информации об этих праздниках читайте на сайте LifeStyle 24.

Важно Праздники и памятные даты, которые будут отмечать в феврале 2024: будут ли дополнительные выходные

День памяти святителя Льва, папы Римского

В 452 году святитель Лев смог молитвами остановить вождя гуннов Аттилу, который хотел уничтожить Рим. В 455 году ему также удалось защитить римлян от вандалов. В 440 году мужчина стал сорок пятым папой Римским. Церкви он посвяти двадцать один год.

При жизни папа Римский Лев получил большое уважение от людей и рассказывал им о христианских традициях. Сейчас его мощи хранятся в Соборе Святого Петра, который расположен в Ватикане.

Что нельзя делать

Нельзя лениться, конфликтовать с родными и сквернословить.

Не стоит думать о плохом.

Запрещено тяжело работать, вязать и вышивать.

Народные приметы

Если услышите гром, то получите хороший урожай.

Ясная луна – к сильному холоду.

Если на небе будут ярко сиять звезды, то скоро придет похолодание.

День без дождя – к обильному урожаю.

Что еще отмечают

18 февраля отмечается Всемирный день дегустации вина. В частности, сегодня рассказывают о пользе этого напитка для организма человека. Однако также важно помнить, что чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью.

Также сегодня проходит День батарейки. Дату выбрали неслучайно. Ведь 18 февраля 1745 года родился известный итальянский физик и физиолог Алессандро Вольт. Он изобрел первую электрическую батарейку, которая называлась вольтов столб.