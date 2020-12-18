18 декабря христиане отмечают день памяти преподобного Саввы Освященного, который основал несколько монастырей и лавр. В народе праздник называют Савиным днем.

Именины сегодня празднуют: Захар, Илья, Савва.

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Народные приметы на 18 декабря

– Варвара мостит, Савва стелет.

– На Савву зима реки засаливает.

– Если на Савву дует сильный ветер, то после Петрова дня (12 июля) и до конца июля также следовало ждать сильного ветра.

– Если белки оставили деревья и на землю спустились, то вскоре наступит тепло.

– Сватовство в Савин день принесет счастье молодым.

– Рожденные 18 декабря могут многого достичь в жизни. Носить им следует хризоберилл или хризолит.

Что можно делать 18 декабря

Чтобы призвать в этот день успех и достаток, надо поставить под подушку монеты.

Что нельзя делать 18 декабря