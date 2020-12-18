18 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 декабря христиане отмечают день памяти преподобного Саввы Освященного, который основал несколько монастырей и лавр. В народе праздник называют Савиным днем.
Именины сегодня празднуют: Захар, Илья, Савва.
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Народные приметы на 18 декабря
– Варвара мостит, Савва стелет.
– На Савву зима реки засаливает.
– Если на Савву дует сильный ветер, то после Петрова дня (12 июля) и до конца июля также следовало ждать сильного ветра.
– Если белки оставили деревья и на землю спустились, то вскоре наступит тепло.
– Сватовство в Савин день принесет счастье молодым.
– Рожденные 18 декабря могут многого достичь в жизни. Носить им следует хризоберилл или хризолит.
Что можно делать 18 декабря
- Чтобы призвать в этот день успех и достаток, надо поставить под подушку монеты.
Что нельзя делать 18 декабря
- По народным традициям, на Савин день стоит отложить все домашние дела и полностью посвятить свое время отдыха.
- Беременным женщинам в этот день нельзя мыть голову, ведь в будущем можно встретиться с бедой и проблемами.
- Владельцам лошадей нельзя в этот день ругать животное, ведь впоследствии с ним может произойти несчастье.
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