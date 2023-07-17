Какой праздник 17 июля – что нельзя делать и у кого сегодня именины
17 июля христиане чтят память святого Андрея. В мире отмечается Всемирный день международного правосудия. Смотрите дальше больше об этом дне дальше.
17 июля в церковном календаре – день памяти Андрея Критского, информирует 24 Канал. Он родился в Дамаске и был немым до 7 лет.
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Мальчик заговорил, когда принял крещение и причастие. С тех пор он изучал Священное Писание, а в 14 лет стал монахом. Он боролся с еретиками, много молился и написал много молитвенных песнопений.
Считается, что именно святой Андрей основал канон как литургическую форму. Великий покаянный канон Андрея Критского читают в Великий пост.День ангела 17 июля празднуют Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Андрей, Ефим, Марфа, Федор.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня лучше не начинать новые дела.
- В этот день нельзя спешить и суетиться – это приведет к противоположному результату.
- Нельзя ругаться и ссориться.
- Запрещено давать и брать деньги взаймы.
Приметы на 17 июля
- Если месяц "играет" – это к хорошему урожаю.
- Летает много ос – зимой будет холодно.
- Сегодня гремит – к концу лета будет плохая погода.
- Какая погода сегодня, такова будет 11 августа.
- Небо затянулось облаками – погода будет хорошая.
День в Украине и мире
Всемирный день международного правосудия или Международный день справедливости. В этот день был создан Международный правовой суд. Дата впервые была отмечена в 2010 году.
Всемирный день эмоджи. Эмоджи – это идеограммы и смайлы, которые используются в переписках и на сайтах для облегчения общения. Первый набор таких символов создал японец в 1995 году.