Какой праздник 16 сентября – приметы в день и что нельзя делать сегодня

16 сентября христиане чтят память мученицы Евфимии Всехвальной. В Украине сегодня – День фармацевта. Что нельзя делать и кто празднует именины – дальше.

16 сентября в церковном календаре – день памяти святой мученицы Евфимии, пишет 24 Канал. Евфимия родилась в семье сенатора, во времена правления императора Диоклетиана, когда происходили гонения на христиан.

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Во время подготовки языческого праздника христиане отказались участвовать в нем и провели тайное богослужение. За это их всех арестовали и подвергли пыткам – среди них была и Евфимия. Девушка осталась верна своим убеждениям. После смерти ее мощи сохранили и чествовали их. Сейчас они находятся в Стамбуле, в соборе святого Георгия.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сегодня ругаться и злословить.

Предки считали, что в этот день нельзя целовать близкого человека – это до разлуки.

Лучше сегодня не начинать новых дел.

Нельзя в этот день лениться.

16 сентября отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Дорофий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Приметы на 16 сентября

Муравьи соорудили большие кучи – будет суровая зима.

Слышен гром – зима будет холодная, но без снега.

Листья уже желтые, но еще на деревьях – осень будет длинная.

Чем теплее погода – тем позже будет зима.

Мелькают звезды – к смене погоды.

День в Украине и мире

День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был начат в 1999 году указом президента и отмечается ежегодно в третью субботу сентября. Этот праздник чествует более 350 тысяч фармацевтов, провизоров и других работников этой отрасли в Украине.