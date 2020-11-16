16 ноября почитается память Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, который женился на греческой царевне. Ее братом был великий князь Владимир Мономах. Родители хотели, чтобы княжна вышла замуж за византийского принца, но судьба сложилась иначе. Девушка решила посвятить себя Богу.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Иосиф, Северин. ​Читайте также Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах Народные приметы на 16 ноября – Если снег выпал на мерзлую землю – следующий год будет урожайным. – Облака низко плывут по небу – вскоре придет настоящая зима. – Вечером 16 ноября ударил мороз – зима будет достаточно теплой и без больших перепадов температур. Что можно делать 16 ноября Девушкам советуют провести свободное время за шитьем и рукоделием. Что нельзя делать 16 ноября В этот день не рекомендуется покидать дом без особой надобности. Если у вас есть возможность, то избегайте людных мест, лучше отправьтесь в направлении, где менее людно. Таким образом вы убережете себя от вероятной опасности. Если вам надо отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.