Какой церковный праздник сегодня, 16 июля: что запрещено делать в этот день

По новоюлианскому календарю 16 июля в церкви чтят память святого священномученика Афиногена и 10 его учеников. В давние времена люди в праздник шли на поле, а после работы собирались в семейном кругу, чтобы помолиться к мужчине. Наши предки, в частности, просили у святого богатого урожая.

Считается, что сегодня стоит пойти поработать на огород или в сад, а потом посвятить время близким людям. Больше о запретах и народных приметах на этот вторник расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого священномученика Афиногена и 10 его учеников

Афиноген вместе со своими учениками подверглись преследованиям за христианскую веру. Как-то Филомарх, который руководил городом Севастия, приказал организовать языческий праздник. Большинство местных жителей не захотели поклоняться идолам, поскольку исповедовали христианство. За это людей тогда жестоко избили. Когда о том, что Атеноген распространяет веру в Иисуса Христа узнал император, то святого и его учеников казнили.

Что нельзя делать

Нельзя посещать лес, потому что там сегодня ходит нечисть.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Запрещено ссориться и злиться, иначе долго не помириться с родными.

Народные приметы

Туман с утра – к хорошему урожаю грибов.

Если мыши будут есть колосья, то ждите холодную зиму.

Если выпадет дождь, то прорастет сено.

Роса – к жаркому дню.

Что еще отмечают

16 июля отмечается День принятия Декларации о суверенитете Украины. Верховная Рада утвердила соответствующий документ в эту дату, в 1990 году. Сейчас этот праздник имеет особо важное значение для украинцев.

Также сегодня в Украине ежегодный профессиональный праздник – День бухгалтера и аудитора. Указ о введении такого события 18 июня 2004 года издал тогдашний президент.