16 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 апреля православные христиане празднуют Пасху и чтят память Никиты Исповедника. Что нельзя делать в этот день, какие существуют традиции – узнайте все о сегодня.

16 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Никиты Исповедника, сообщает 24 Канал. Он родился в семье христиан, но его мать быстро умерла, а отец ушел в монахи. Так что малыша воспитывала бабушка.

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Никита прислуживал в храме, а также был помощником у отшельника Стефана, вдохновившего его стать монахом. Со временем он стал игуменом Мидикийского монастыря. Священнослужитель получил дар чудотворства и исцелил немало людей.

16 апреля – самый большой христианский праздник Воскресения Христова или Пасха. В этот день после посещения церкви вся семья собирается за большим столом. Вкусы освященных продуктов начинают по-разному в зависимости от региона: кто-то из пасхальных яиц, кто-то с кулича.



Пасха 2023 года / Фото Pixabay

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ссориться, спорить и злословить.

Считалось, что в этот день нельзя подходить к водоемам.

Сегодня запрещено покидать дом грязным.

Нельзя давать деньги взаймы.

Приметы на 16 апреля

Если лед на озерах утонет – год будет тяжелым.

Слышен грохот грома – непогода будет продолжительной.

Сегодня падает дождь – весна будет поздняя и ненастная.

День в Украине и мире

16 апреля празднуют Никита, Иосиф, Иван, Феодосия.

Всемирный день голоса. Первый день голоса провели в Бразилии. Это событие привлекает внимание к здоровью и особое значение для человека.

Всемирный день досуга. Его цель – распространить информацию о важности и уместности отдыха для здорового образа жизни.