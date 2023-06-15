15 июня – какой сегодня праздник и что не стоит делать в этот день
15 июня христиане чтят память святого Никифора. В мире отмечают День защиты пожилых людей. Смотрите дальше, что нельзя делать сегодня и приметы сегодня.
15 июня в церковном календаре – день памяти святого Никифора. 24 Канал больше расскажет о его жизни. Святой Никифор родился в Константинополе и жил во время правления Льва Армянина, преследовавшего христиан.
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Никифор проповедовал христианство, за это его лишили всех достояний при жизни и отправили в ссылку. Он провел в тюрьме 13 лет и скончался. Его мощи перевезли в Константинополь.День ангела 15 июня празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя купаться в водоемах и ходить в открытую воду.
- Лучше сегодня не ходить в лес.
- Считалось, что сегодня нельзя подметать – можно выместить благосостояние.
- Не советуйтесь шить и прясть в этот день.
Приметы на 15 июня
- Ночью наветренно – днем будет хорошая погода.
- Утром небольшой туман – день будет тихим и спокойным.
- Солнце зашло за тучи вечером – к ненастью.
- Дождь сопровождается северным ветром – скоро потеплеет.
- Соловей поет всю ночь – будет солнечная погода днем.
День в Украине и мире
День защиты пожилых людей. Событие было основано на заседании Генассамблеи ООН в 2011 году. Праздник важен, ведь в этот день призывают бороться с возрастной дискриминацией.