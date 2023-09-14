14 сентября – какой праздник и что нельзя делать сегодня
14 сентября христиане отмечают Воздвижение Креста Господня. В Украине сегодня День танковых войск. Больше о запретах и приметах в день читайте ниже.
14 сентября в церковном календаре – Воздвижение Креста Господня, сообщает 24 Канал. Ранее украинцы отмечали праздник 27 сентября, но с 1 сентября ПЦУ и УГКЦ перешли на новый календарь.
К теме Не забудьте об этом: что нельзя делать в Воздвижении Креста Господня
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из важнейших праздников для христиан. Оно чтит событие, когда мать императора Константина Великого Елена обнаружила в Иерусалиме крест, на котором распяли Иисуса Христа. На этом месте построили храм Воскресения Господня.День ангела 14 сентября отмечают Иоанн, Николай.
Что нельзя делать сегодня
- В день Воздвижения нужно соблюдать пост – нельзя есть мясные, молочные продукты.
- Сегодня нельзя ссориться, сплетничать и желать зла другим.
- Запрещается употреблять алкоголь и устраивать громкие вечеринки.
- В праздник нужно отказаться от тяжелого физического труда.
- Лучше не заниматься рукоделием – вышивкой, вязкой, шитьем.
Приметы на 14 сентября
- Бабье лето завершилось – потеплений не будет.
- Все мухи и комары исчезли – скоро будет похолодание.
- Журавли летят медленно – к теплой осени.
- Утром заморозки – зима придет рано.
- Северный ветер – к теплым летом.
День в Украине и мире
День танковых войск. Ранее День танкиста праздновали во второе воскресенье сентября (в этом году – это 10 сентября), но этот праздник имел советские корни и праздновался в России. На днях Владимир Зеленский упразднил указ экс-президента Кучмы и перенес профессиональный праздник на 14 сентября, чтобы чествовать украинских героев.